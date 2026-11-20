Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Samsung, mobil bölümünün başına yedi yıl aradan sonra yeni bir isim getirdi. Mobil birimin yeni başkanı Won-Joon Choi oldu. Donanım ve Ar-Ge geçmişiyle öne çıkan Choi, Galaxy cihazlarının gelecek stratejisini belirleyecek. Görevi devreden TM Roh ise eş CEO olarak tüketici elektroniği bölümünü yönetmeyi sürdürecek. Şirket, yapay zeka odaklı rekabet için bellek ve yarı iletken birimlerinde de önemli atamalar yaptı. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör Samsung Electronics, şirketin üst yönetiminde önemli değişikliklere gitti. Won-Joon Choi, yaklaşık yedi yıldır Samsung'un mobil bölümünü yöneten TM Roh'un yerine Mobile eXperience (MX) biriminin başına geçti. TM Roh ise şirketin eş CEO'larından biri ve Device eXperience (DX) bölümünün yöneticisi olarak görevini sürdürecek. Şirketin yarı iletken operasyonlarında da yeni atamalar yapıldı.

Samsung'un mobil bölümünde yönetim değişikliği

Samsung'un yeni mobil bölüm başkanı Won-Joon Choi, Mart 2025'ten bu yana MX biriminin operasyonlardan sorumlu yöneticisi (COO) olarak görev yapıyordu. Choi, bu süreçte Galaxy S26 serisi ve Galaxy Z Fold8 ailesinin lansmanlarını yöneten isimlerden biri oldu. Yeni göreviyle birlikte Samsung'un akıllı telefon ve mobil cihaz stratejisinin yönetimini de üstlenecek.

Yaklaşık yedi yıldır mobil bölümün başında bulunan TM Roh ise günlük mobil operasyonlardaki sorumluluğunu devrediyor. Roh, Samsung Electronics'in eş CEO'larından biri ve Device eXperience (DX) bölümünün başkanı olarak görev yapmaya devam edecek. Böylece şirketin akıllı telefon operasyonları ile daha geniş kapsamlı tüketici elektroniği faaliyetlerinin yönetimi birbirinden ayrılmış olacak. TM Roh, Galaxy telefonlarda yeteri kadar yenilikçi olmamakla zaman zaman eleştiriliyordu.

Elektrik mühendisliği alanında Stanford Üniversitesinden yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olan Choi, Samsung'a katılmadan önce Atheros ve Qualcomm gibi şirketlerde çalıştı. Ayrıca Amicus Wireless Technology adlı kablosuz iletişim şirketinin kurucuları arasında yer aldı.

Choi, 2016 yılında Samsung'a katıldıktan sonra özellikle kablosuz iletişim teknolojileri, modemler ve mobil donanım geliştirme alanlarında görev yaptı. Samsung'un ilk 5G telefonu Galaxy S10 5G'nin geliştirilmesinde de önemli sorumluluk üstlendi. Bu projede 5G modem ve diğer yeni bileşenlerin, 4G bağlantısı için gerekli donanımdan ödün verilmeden telefona yerleştirilmesi üzerinde çalıştı.

Galaxy telefonlarda strateji değişebilir

Tam Boyutta Gör

Choi, 2022'nin sonlarında Samsung'un mobil cihaz araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerinin başına geçti. Birkaç ay sonra tanıtılan Galaxy S23 serisinde şirketin donanım ve yazılım optimizasyonuna yeniden odaklanmasını sağlayan yaklaşımın arkasındaki isimlerden biri oldu.

Samsung bu dönemde pil ömrü, oyun performansı ve donanım-yazılım uyumunu geliştirmeye öncelik verdi. Galaxy S23 serisinde tüm pazarlarda Snapdragon işlemcilere geçilmesi de bu stratejinin bir parçasıydı. Choi, işlemci tercihinin performans, enerji verimliliği ve operatör gereksinimleri gibi çeşitli kriterler dikkate alınarak yapıldığını açıklamıştı.

Choi'nin mühendislik geçmişi, Samsung'un gelecek Galaxy modellerinde donanım geliştirmelerine daha fazla ağırlık verebileceği beklentisini beraberinde getiriyor. Ancak bu değişimin kısa vadede ürünlere ne ölçüde yansıyacağı belirsiz. Özellikle DRAM ve NAND bellek fiyatlarındaki artışın akıllı telefon üretim maliyetlerini yükseltmesi, Samsung'un yeni donanım özelliklerine ayırabileceği bütçeyi sınırlayabilir. Şirketin maliyet artışlarını fiyatlara yansıtmadan daha kapsamlı donanım yenilikleri sunması zorlaşabilir.

Choi neler yaptı?

Tam Boyutta Gör

Choi'nin Samsung'daki geçmişi yalnızca işlemci ve kablosuz bağlantı teknolojileriyle sınırlı değil. Galaxy S26 Ultra ile sunulan Privacy Display özelliğinin geliştirilme sürecinde de önemli rol oynadı. Ekranın yan açılardan görülmesini zorlaştıran bu teknoloji, belirli uygulamalar ve açılır bildirimler için de ayrı ayrı etkinleştirilebiliyor.

Choi'nin açıklamasına göre Privacy Display başlangıçta Galaxy S25 Ultra için planlanmıştı. Ancak Samsung'un mobil bölümü ile ekran teknolojilerinden sorumlu Samsung Display, özelliğin mühendislik sorunlarını çözmek için bir yıl daha çalışmak zorunda kaldı.

Choi, katlanabilir telefonların geliştirilmesinde de uzun süredir görev alıyor. 2021 yılında Galaxy Z Fold3 ve Galaxy Z Flip3 modellerinin suya dayanıklılığını mümkün kılan yalıtım teknolojisinin geliştirilmesinde ekibinin çalışmalarına öncülük etti.

One UI 9.5 güncellemesi alacak Samsung telefonlar 1 gün önce eklendi

Galaxy Z Fold8'in daha geniş tasarımının arkasındaki nedenlerden birini de kullanıcı alışkanlıkları oluşturdu. Choi, kullanıcıların katlanabilir telefonlarını video izlemek için sıklıkla tercih ettiğini ve bu durumun daha geniş ekranlı bir tasarıma yönelmelerinde etkili olduğunu açıklamıştı. Samsung'un katlanabilir ürün ailesinde farklı kullanım senaryolarına odaklandığını belirten Choi, Fold serisini üretkenlik ve iş odaklı, Flip serisini ise daha kompakt ve taşınabilir cihaz arayan kullanıcılara yönelik konumlandırıyor.

Bununla birlikte Choi, her iddialı tasarım fikrine koşulsuz yaklaşan bir yönetici değil. Samsung'un iki kez katlanabilen Galaxy Z TriFold modeli üzerinde çalışırken bazı çekinceleri bulunuyordu. Bloomberg'e Şubat ayında verdiği röportajda, iki kez katlanan bir telefonun geliştirilmesinin oldukça karmaşık olduğunu ve özel bileşenler gerektirdiğini belirtmişti. Samsung buna rağmen projeyi hayata geçirdi ve Galaxy Z TriFold'u ABD'de 2.899 dolar fiyatla satışa sundu.

Samsung'un bellek ve çip birimlerinde de yeni atamalar

Şirket, yapay zeka döneminde yarı iletken rekabet gücünü artırmak amacıyla bellek, System LSI ve üretim teknolojileri birimlerinde de yeni yöneticiler görevlendirdi.

Sang Joon Hwang, başkanlığa terfi ettirilerek Memory Business biriminin başına getirildi. Daha önce başkan yardımcısı ve Bellek Geliştirme biriminin yöneticisi olarak görev yapan Hwang, DRAM ve HBM belleklerin geliştirilmesine liderlik ediyordu. Yeni görevinde özellikle yapay zeka sistemlerinde giderek daha fazla önem kazanan bellek teknolojilerinde Samsung'un rekabet gücünü artırmaya odaklanacak.

Sangyeun Cho da başkanlığa terfi ederek System LSI Business biriminin yöneticisi oldu. Daha önce Samsung'un ABD'deki yarı iletken faaliyetlerinden sorumlu Device Solutions Americas biriminin başkanlığını yürüten Cho'nun, küresel müşterilerle kurduğu ilişkiler sayesinde System LSI iş kolunun müşteri tabanını genişletmesi bekleniyor.

Jong Myeong Lee ise Device Solutions (DS) bölümünün Teknolojiden Sorumlu Başkanı (CTO) olarak atandı. Daha önce Süreç Geliştirme biriminin başında bulunan Lee, DRAM, NAND ve dökümhane (Foundry) operasyonlarında kullanılan yeni üretim süreçlerinin geliştirilmesini yönetiyordu. Yeni görevinde Samsung'un farklı yarı iletken ürün gruplarındaki üretim teknolojilerinin geliştirilmesinden sorumlu olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung'da 7 yıl sonra mobil bölümün başına yeni isim getirildi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: