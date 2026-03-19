Samsung’da çalışanlar greve gidiyor: Çip sektörü tehlikede

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Samsung Electronics’in en büyük işçi sendikası, yapılan oylamanın ardından 21 Mayıs’ta başlayabilecek greve onay verdi. Sendika, oy kullanan 66.019 işçinin %93’ünün grev planını onayladığını açıkladı. Eğer taraflar arasında anlaşma sağlanamazsa 18 günlük grev yapılacak.

Çalışanlar daha fazla maaş istiyor

Sendika, SK Hynix’in geçtiğimiz Eylül ayında uyguladığı tazminat reformlarını örnek göstererek Samsung’un bonus sınırlamasını kaldırmasını ve bonus havuzunu işletme kârına bağlamasını talep ediyor. Ayrıca temel ücretlerde de yüzde 7’lik artış isteniyor. Şu anda bonuslar, çalışanların yıllık maaşın %50’si ile sınırlı. Samsung ise böyle bir değişikliğin gelecek yatırımları ve hissedar getirilerini finanse etmeyi zorlaştıracağını belirtti. Şirket yüzde 6,2’lik bir maaş artışı ve bellek çipi bölümündeki çalışanlar için yıllık faaliyet kârı her 100 trilyon won için temel ücretlerine eşdeğer özel bonus teklifinde bulundu.

Çip tedarik zinciri tehlikede

Samsung’un grevi, küresel yarı iletken tedarik zincirinde yeni darboğazlara yol açabilir. Özellikle yapay zeka veri merkezleri için artan talep, otomotiv, bilgisayar ve akıllı telefon sektörlerinde çip arzını kısıtlıyor. Samsung, DRAM çiplerinin tamamını ve NAND çiplerinin üçte ikisini Güney Kore’de üretiyor. Şirket, dünyanın en büyük bellek üreticisi konumunda.

Şirket, yaptığı açıklamada, 2026 maaş müzakerelerini dostane bir şekilde sonuçlandırmak için elinden geleni yapacağını duyurdu. Ancak uzmanlar, bonus sınırlamasının kaldırılmasının, özellikle telefon ve televizyon gibi çip maliyetleri nedeniyle kazançları yavaşlayan birimlerde ücret dengesizliğini artırabileceğini belirtiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ram Haberleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: