Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung’da çalışanlar greve gidiyor: Çip sektörü tehlikede

    Samsung çalışanları devasa bir greve hazırlanıyor. 18 gün sürmesi planlanan grev, küresel çip tedarikinde yeni krizlere neden olabilir. Çalışanlar ise daha fazla ücret talep ediyor.

    Samsung’da çalışanlar greve gidiyor: Çip sektörü tehlikede Tam Boyutta Gör
    Samsung Electronics’in en büyük işçi sendikası, yapılan oylamanın ardından 21 Mayıs’ta başlayabilecek greve onay verdi. Sendika, oy kullanan 66.019 işçinin %93’ünün grev planını onayladığını açıkladı. Eğer taraflar arasında anlaşma sağlanamazsa 18 günlük grev yapılacak.

    Çalışanlar daha fazla maaş istiyor

    Sendika, SK Hynix’in geçtiğimiz Eylül ayında uyguladığı tazminat reformlarını örnek göstererek Samsung’un bonus sınırlamasını kaldırmasını ve bonus havuzunu işletme kârına bağlamasını talep ediyor. Ayrıca temel ücretlerde de yüzde 7’lik artış isteniyor. Şu anda bonuslar, çalışanların yıllık maaşın %50’si ile sınırlı. Samsung ise böyle bir değişikliğin gelecek yatırımları ve hissedar getirilerini finanse etmeyi zorlaştıracağını belirtti. Şirket yüzde 6,2’lik bir maaş artışı ve bellek çipi bölümündeki çalışanlar için yıllık faaliyet kârı her 100 trilyon won için temel ücretlerine eşdeğer özel bonus teklifinde bulundu.

    Çip tedarik zinciri tehlikede

    Samsung’un grevi, küresel yarı iletken tedarik zincirinde yeni darboğazlara yol açabilir. Özellikle yapay zeka veri merkezleri için artan talep, otomotiv, bilgisayar ve akıllı telefon sektörlerinde çip arzını kısıtlıyor. Samsung, DRAM çiplerinin tamamını ve NAND çiplerinin üçte ikisini Güney Kore’de üretiyor. Şirket, dünyanın en büyük bellek üreticisi konumunda.

    Şirket, yaptığı açıklamada, 2026 maaş müzakerelerini dostane bir şekilde sonuçlandırmak için elinden geleni yapacağını duyurdu. Ancak uzmanlar, bonus sınırlamasının kaldırılmasının, özellikle telefon ve televizyon gibi çip maliyetleri nedeniyle kazançları yavaşlayan birimlerde ücret dengesizliğini artırabileceğini belirtiyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kapışılan 9.000 euro'luk elektrikli araba

    Profil resmi
    rfve 4 gün önce

    Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]

    Profil resmi
    Emin Oral 5 gün önce

    Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç

    E
    erhanakansel 1 hafta önce

    bence pastadan ciddi bir pay alabilir

    Profil resmi
    maligezgin 1 hafta önce

    hiç fena değil evin 2. arabası olur

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    renault megane 1.3 tce 140 yorumlar 2025 sınırlı bağlantı ne demek hyundai i20 otomatik yorumları en iyi oto paspas markası sahura kadar uyumamak günah mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A07
    Samsung Galaxy A07
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 HX
    MSI KATANA 17 HX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum