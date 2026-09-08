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    Samsung'da HBM4 alarmı: 4nm kapasitesinin yarısı ayrıldı

    Samsung Foundry, 4nm üretim kapasitesinin yarısını HBM4'e ayırmaya başladı. Yapay zekâ hızlandırıcılarındaki bellek mimarisi değişiyor. İşte detaylar...        

    Samsung'da HBM4 alarmı: 4nm kapasitesinin yarısı ayrıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung Foundry'nin 4nm üretim kapasitesinin önemli bir bölümünü HBM4 belleklerin temel yongalarının üretimine ayırdığı ortaya çıktı. Güney Kore'den gelen yeni bilgilere göre şirket, 4nm üretim kapasitesinin yaklaşık yarısını HBM4 base die üretimi için kullanıyor.

    4nm kapasitesinin yarısı ayrıldı

    Samsung'un HBM4 belleklerde base die üretimi için 4nm sürecini kullandığı belirtiliyor. Şirket içinde SF4 olarak adlandırılan bu üretim sürecinin kapasitesinin yaklaşık yüzde 50'sinin HBM4 base die'lara ayrılması, yeni nesil yüksek bant genişlikli belleklere yönelik talebin boyutunu gösteriyor diyebiliriz.

    Samsung, SF4 üretimini Pyeongtaek Kampüsü 2 ve Kampüsü 3'te bulunan S5 ve S6 üretim hatlarında gerçekleştiriyor. HBM4 ve ilerleyen dönemde HBM4E için talebin artmasıyla birlikte bu hatlarda yalnızca harici müşterilerin ASIC tasarımlarına yönelik üretimin değil, HBM base die üretiminin de önemli ölçüde artması bekleniyor.

    HBM4’ün önceki nesillere kıyasla önemli farklarından biri, base die üzerinde daha fazla özel mantık biriminin kullanılabilmesi. HBM4 ve HBM4E müşterileri, bellek kontrolcüleri ve PHY gibi bileşenleri doğrudan base die üzerinde konumlandırmak istiyor. Böylece bu bileşenlerin ana işlem yongası veya compute chiplet üzerindeki alan ihtiyacı azaltılabiliyor.

    Bu yaklaşım özellikle yapay zekâ hızlandırıcıları ve özel amaçlı ASIC tasarımları açısından önemli. Üreticiler, bellekle ilişkili bazı işlevleri ana hesaplama yongasından ayırarak hem çip üzerindeki alanı daha verimli kullanabilir hem de tasarımın genel performansını artırabilir.

    Samsung’un HBM4 ile birlikte özel tasarımlı base die çözümlerini genişletmesi ve üretim kapasitesini artırması, şirketin önümüzdeki dönemlerde HBM pazarındaki payını daha da yükseltmesine yardımcı olabilir. Samsung açısından gelişme yalnızca bellek üretimiyle sınırlı değil. HBM4 base die üretiminin 4 nm kapasitesinin büyük bölümünü kullanması, Foundry ve bellek operasyonlarının yapay zekâ çipleri etrafında giderek daha fazla kesiştiğini gösteriyor.

    Özellikle özel ASIC tasarımlarında HBM ile işlemci arasındaki entegrasyonun artması, Samsung'un hem foundry hem de HBM tarafındaki üretim kapasitesini aynı müşteriler için kullanmasına olanak sağlayabilir.

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