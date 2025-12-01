Samsung’da iç savaş çıktı: İki birim arasında bellek krizi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Şirket içinde tansiyonun yükselmesine neden olan bellek anlaşmazlığı, Samsung’un yarı iletken operasyonlarını yürüten DS ile akıllı telefonlardan sorumlu MX birimini karşı karşıya getirdi. DRAM fiyatlarının yıl içinde sert yükseliş göstermesi, bu iki yapı arasındaki tedarik dengesini bozarak iç işleyişi sarsmış durumda.

Şirket içinde DRAM krizi

Bellek pazarındaki sıkışıklık kasım ayıyla birlikte kritik seviyeye ulaştı ve 12 GB LPDDR5X modüllerinin fiyatı 70 dolara fırladı. Oysa yılın başında fiyatlar 33 dolar seviyesindeydi, yani iki katlık bir artış söz konusu. Bu tablo DS tarafının kârlılığı artırmayı öncelik haline getirmesine yol açıyor.

Bu bağlamda aktarılanlara göre Samsung’un DS kolu, MX biriminden gelen en az 1 yıllık bellek tedarik talebini reddetti. Böylece uzun vadeli tedarik anlaşmaları yerine her üç ayda bir yeniden müzakere edilen kısa dönemli kontratlar devreye girmiş oldu.

Görüşmelerin karmaşık hale gelmesi üzerine iki birimin üst yönetimi doğrudan devreye girerken, tüm çabalara rağmen MX yalnızca yılın son çeyreğini kapsayan bellek tedarikini güvence altına alabildi. DS tarafı, küresel ölçekte yaşanan DRAM ve NAND sıkıntısını fırsata çevirerek daha yüksek gelir getiren anlaşmalara ağırlık vermek istiyor. Artan çip fiyatları ve 2nm GAA süreçlerindeki verim artışı sayesinde şirketin 2026’da 69 milyar dolar işletme kârına ulaşabileceği tahmin ediliyor. Ayrıca çip üretim faaliyetlerinin 2027’de kârlılık çizgisine geçmesi bekleniyor.

Ancak alınan bu sert kararların doğrudan etkileyeceği kritik bir nokta var: Galaxy S26 serisinin fiyatlandırması. Şubat 2026’da tanıtılması beklenen yeni amiral gemisinin, yükselen bellek maliyetleri nedeniyle daha yüksek bir çıkış fiyatıyla gelebileceği değerlendiriliyor.

