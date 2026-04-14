Samsung'da karar değişikliği: Galaxy S27'de Exynos payı artabilir

Tam Boyutta Gör Samsung, amiral gemisi serilerinde uzun süredir tartışılan işlemci tercihleri konusunda yeni bir döneme hazırlanıyor. Ortaya çıkan son bilgilere göre şirket, Galaxy S27 serisinde Exynos işlemcilerin kullanım oranını yaklaşık %50 seviyesine çıkarmayı hedefliyor. Bu değişimin arkasındaki en büyük neden ise maliyet baskısı.

Galaxy S27'de Exynos payı artabilir

Kaçıranlar için Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon yonga setlerinin fiyatı her yeni nesilde artmaya devam ediyor. Galaxy S25 serisinde tamamen Snapdragon tercih eden Samsung'un bu kararının şirkete milyarlarca dolarlık ek maliyet oluşturduğu belirtiliyor. Üstelik bu maliyetin önümüzdeki yıllarda daha da artması bekleniyor.

Yeni nesil Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro'nun ise 2 nm üretim süreciyle TSMC tarafından üretileceği ve bunun da fiyatları yukarı çekeceğindan daha önce bahsetmiştik. Bu noktada Samsung'un ya maliyeti üstlenmesi ya da bunu doğrudan kullanıcıya yansıtması gerekiyor. Şirketin çözümü ise kendi işlemcilerine daha fazla yönelmek.

Exynos tarafında son yıllarda önemli gelişmeler kaydedilmiş olsa da, performans ve özellikle enerji verimliliği konusunda Snapdragon'un hâlâ gerisinde kaldığı biliniyor. Isınma ve pil tüketimi gibi konular, kullanıcı tarafında en çok eleştirilen noktalar arasında. Galaxy S27 serisinde hedeflenen %50 Exynos - %50 Snapdragon dengesi ise, Samsung'un bu alanda daha fazla risk almaya hazır olduğunu gösteriyor.

Bu strateji aynı zamanda şirketin uzun vadede dışa bağımlılığı azaltma planının da bir parçası olacak. Ancak bu planın başarılı olup olmayacağı büyük ölçüde yeni nesil Exynos 2700 işlemcisinin gerçek kullanım performansına bağlı olacak. Eğer Samsung, verimlilik ve stabilite tarafında beklenen iyileştirmeleri sunabilirse, yıllardır hedeflediği dengeye daha da yaklaşabilir. Aksi senaryoda ise kullanıcı tarafındaki güven sorununun devam etmesi kaçınılmaz olacak.

