Samsung’da yaşanan grev bellek fiyatlarını yükseltebilir

Tam Boyutta Gör Samsung’un Güney Kore’deki Pyeongtaek ve Hwaseong tesislerinde planlanan 18 günlük grev, halihazırda yapay zeka kaynaklı talep patlaması nedeniyle sıkışan bellek arzını daha da zorlayabilir. Sektör kaynakları, bu durumun hem üreticiler hem de tüketiciler için yeni fiyat artışlarını tetikleyebileceği görüşünde.

Arzda düşüş bekleniyor

Güney Kore basınına konuşan sektör uzmanlarına göre söz konusu grev gerçekleşirse küresel DRAM arzında yüzde 3 ila 4, NAND flash arzında ise yüzde 2 ila 3 oranında düşüş yaşanabilir. Bu oranlar ilk bakışta sınırlı görünse de zaten zorda olan tedarik zinciri için etkileri büyük olabilir.

Hatta grev kararının açıklanmasının hemen ardından ilk etkiler görülmeye başladı. 23 Nisan gecesi itibarıyla wafer transfer hacminde düşüş yaşandığı, üretim hatlarının kademeli olarak yavaşladığı ifade ediliyor. Özellikle Samsung’un çip üretim tarafında üretim ciddi şekilde sekteye uğradı. Bu bölümde üretim yüzde 58,1 oranında gerilerken, Giheung S1 hattında toplam üretim düşüşü yüzde 74,3’e ulaştı.

Bellek üretimi tarafında düşüş daha sınırlı kalsa da tablo yine dikkat çekici. Toplamda yüzde 18,4’lük bir gerileme yaşanırken en büyük daralmanın tüketici DRAM segmentinde olduğu vurgulanıyor. Uzmanlara göre grevin resmen başlaması durumunda bu düşüş çok daha sert hale gelebilir.

Faturası ağır olacak

Tam Boyutta Gör Uzmanlar, 18 günlük grevin tamamlanmasının ardından kapasitenin toparlanmasının da yine bir bu kadar sürebileceğini ifade ediyor. Bu durum etkisi Samsung açısından da finansal olarak oldukça ağır. Grevin tam süreyle uygulanması halinde şirketin 20 ila 30 trilyon won (yaklaşık 13-20 milyar dolar) aralığında kayıp yaşayabileceği hesaplanıyor.

Grev kararının arkasında yatan temel neden ise ücret ve prim politikaları. Samsung’un en büyük işçi sendikası, şirket kârının yüzde 15’inin çalışanlara bonus olarak dağıtılmasını talep ediyor. Ayrıca mevcut sistemde performansa dayalı primlerin yıllık maaşın yüzde 50’si ile sınırlandırılmasına da karşı çıkılıyor.

Sendika, taleplerinin karşılanmaması halinde 21 Mayıs - 7 Haziran tarihleri arasında grevin kesin olarak uygulanacağını duyurdu.

