Samsung dünyanın en yüksek yenileme hızına sahip monitörünü tanıttı: 1.100 Hz

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, oyun dünyasının en büyük etkinliklerinden biri olan Gamescom fuarında, heyecan verici yeni nesil ekran teknolojilerini sergiledi. Güney Koreli şirket, yenileme hızı konusunda sınırları bir kez daha zorlayarak dünyanın en yüksek yenileme hızına sahip monitörü olarak öne çıkan güncellenmiş Odyssey G6 modelini resmen duyurdu.

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Fuar kapsamında tanıtılan yeni Odyssey G6 G60H, 27 inçlik ekranında sunduğu 1.100 Hz yenileme hızıyla dikkatleri üzerine çekti. Samsung bu modelin söz konusu yenileme hızına ulaşan dünyanın ilk oyuncu monitörü olduğunu belirtiyor. Üst düzey akıcılık sunan monitör dikkat çekici teknik özellikleriyle öne çıkıyor.

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Profesyonel oyunculara göre

Monitörün ulaştığı dudak uçuklatan 1.100 Hz yenileme hızı 1080p çözünürlükte aktif hale geliyor. Cihaz yerel çözünürlüğü olan 1440p modunda çalıştırıldığında ise yenileme hızı 600 Hz seviyesine iniyor. IPS panele ve 1 ms tepki süresine sahip olan model profesyonel oyuncuların tüm ihtiyaçlarına yanıt verebilecek kapasitede.

Bu denli yüksek yenileme hızlarının pratikte ne kadar gerekli olduğu teknoloji dünyasında tartışılsa da Samsung'un bu hamlesi, LG'nin Eylül ayında piyasaya süreceği 1.000 Hz UltraGear oyuncu monitörüne karşı doğrudan bir gövde gösterisi olarak yorumlanıyor.

Odyssey G6'nın fiyatı henüz açıklanmadı. Ancak şirket monitörün 2026 yılı sonuna kadar dünya genelinde satışa sunulacağını söylüyor.

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Samsung'dan 1.100 Hz yenileme hızına sahip monitör

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