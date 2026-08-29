Samsung dünyanın en yüksek yenileme hızına sahip monitörünü tanıttı: 1.100 Hz

Fuar kapsamında tanıtılan yeni Odyssey G6 G60H, 27 inçlik ekranında sunduğu 1.100 Hz yenileme hızıyla dikkatleri üzerine çekti. Samsung bu modelin söz konusu yenileme hızına ulaşan dünyanın ilk oyuncu monitörü olduğunu belirtiyor. Üst düzey akıcılık sunan monitör dikkat çekici teknik özellikleriyle öne çıkıyor.
Profesyonel oyunculara göre
Monitörün ulaştığı dudak uçuklatan 1.100 Hz yenileme hızı 1080p çözünürlükte aktif hale geliyor. Cihaz yerel çözünürlüğü olan 1440p modunda çalıştırıldığında ise yenileme hızı 600 Hz seviyesine iniyor. IPS panele ve 1 ms tepki süresine sahip olan model profesyonel oyuncuların tüm ihtiyaçlarına yanıt verebilecek kapasitede.
Bu denli yüksek yenileme hızlarının pratikte ne kadar gerekli olduğu teknoloji dünyasında tartışılsa da Samsung'un bu hamlesi, LG'nin Eylül ayında piyasaya süreceği 1.000 Hz UltraGear oyuncu monitörüne karşı doğrudan bir gövde gösterisi olarak yorumlanıyor.
Odyssey G6'nın fiyatı henüz açıklanmadı. Ancak şirket monitörün 2026 yılı sonuna kadar dünya genelinde satışa sunulacağını söylüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.
daha korkutucu bişey görmedim