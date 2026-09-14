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    Samsung’dan rakiplerine gözdağı: 10.000 nit parlaklığa çıkan ekran

    Samsung Display, akıllı telefonlar için geliştirdiği yeni M16 OLED panelini tanıttı. Ekran, 10.000 nit parlaklık, 165 Hz yenileme ve yüzde 30’a kadar düşük güç tüketimi sunuyor.

    Samsung’dan 10.000 nit parlaklığa çıkan akıllı telefon ekranı Tam Boyutta Gör

    Samsung Display, akıllı telefonlar için geliştirdiği yeni M16 OLED panelini tanıttı. Şirketin şimdiye kadarki en gelişmiş akıllı telefon OLED ekranı olarak konumlandırdığı panel, 10.000 nit seviyesine ulaşabilen tepe parlaklığıyla dikkat çekiyor. Panelin özellikle HDR içeriklerde fark yaratması bekleniyor.

    Samsung Display'in LEAD 2.0 serisi kapsamında geliştirdiği M16 OLED, çözünürlük ve yenileme hızı gibi alanlarda da üst seviyede özellikler sunuyor. Panel, 2.560 x 1.440 piksel WQHD çözünürlüğe sahip. Ekranda ayrıca LTPO teknolojisi de kullanılıyor. Buna göre yenileme hızı 1 Hz ile 165 Hz arasında değişebiliyor. Böylece sabit görüntülerde daha düşük yenileme hızı kullanılarak güç tüketiminin azaltılması, hareketli içeriklerde ise yüksek yenileme hızının devreye alınması mümkün hale geliyor.

    Genel parlaklık 2.800 nit seviyesinde

    10.000 nit değeri panelin bölgesel olarak ulaşabildiği maksimum tepe parlaklığı ifade ederken M16 OLED'in genel tepe parlaklığı 2.800 nit seviyesinde. Panel ayrıca DCI-P3 renk gamının 1,24 katını kapsayabiliyor.

    Samsung’dan 10.000 nit parlaklığa çıkan akıllı telefon ekranı Tam Boyutta Gör

    Samsung Display, ekranın dokunmatik ve karartma performansına da önemli geliştirmeler eklemiş durumda. M16 OLED'de 3.300 Hz PWM karartma ve 5.000 Hz dokunmatik örnekleme hızı bulunuyor. Bunun yanında dış ortamda yansımaları azaltmak için anti-reflektif kaplama kullanılıyor.

    Panelin dikkat çeken bir diğer özelliği ise polarizör kullanılmayan tasarımı. On-cell film (OCF) olarak da adlandırılan bu yapı, ekranın polarizör katmanına ihtiyaç duymadan çalışmasını sağlıyor.

    Önce iQOO 16, ardından Galaxy S27 serisi

    Samsung'un yeni paneli ilk olarak kendi Galaxy telefonlarında kullanılmayacak. Samsung Display'in M16 paneli iPhone 18 Pro serisinde ve iPhone Duo'da kullanılıyor. Android tarafındaki ilk örnek ise kısa süre önce tanıtılan iQOO 16 olacak. İddialara göre panelin gelecek yılın başlarında Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra modellerinde de kullanılması bekleniyor.

    M16 OLED'in önceki nesle kıyasla enerji verimliliği de artırılmış durumda. Samsung Display, yeni panelin önceki nesil OLED'e göre yüzde 30'a kadar daha düşük güç tüketimi sunduğunu belirtiyor.

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