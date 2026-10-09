Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung'dan 80 milyar dolarlık rekor: Teknoloji tarihinde bir ilk

    Samsung, yapay zeka çiplerine yönelik talep sayesinde üçüncü çeyrekte 80,17 milyar dolar faaliyet kârı bekliyor. Bu rekora rağmen akıllı telefon bölümü artan maliyetler nedeniyle zarar ediyor.

    Samsung'dan 80 milyar dolarlık rekor: Teknoloji tarihinde bir ilk Tam Boyutta Gör

    Samsung Electronics, yapay zeka çiplerine yönelik talebin etkisiyle üçüncü çeyrekte 107,4 trilyon won (80,17 milyar dolar) faaliyet kârı elde etmeyi bekliyor. Tahminin gerçekleşmesi halinde şirket, bir çeyrekte 100 trilyon won (74,65 milyar dolar) faaliyet kârını aşan dünyanın ilk teknoloji şirketi olacak. Ancak yükselen çip maliyetleri, Samsung’un akıllı telefon ve tüketici elektroniği işlerini baskı altına alıyor.

    Samsung’un faaliyet kârı dokuz katına çıkıyor

    Samsung Electronics, temmuz-eylül dönemine ilişkin ön finansal tahminlerini açıkladı. Şirket, üçüncü çeyrekte 107,4 trilyon won (80,17 milyar dolar) faaliyet kârı elde etmeyi öngörüyor.

    Şirketin faaliyet kârının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık dokuz kat artması bekleniyor. Tahminin gerçekleşmesi halinde Samsung, üst üste dördüncü çeyrekte rekor faaliyet kârına ulaşacak. Bu yükselişin arkasında, yapay zeka altyapısına yönelik yatırımların hızlanması ve bellek çiplerine olan talebin arzı geride bırakması bulunuyor.

    Samsung, üçüncü çeyrekte gelirlerinin de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 127 artarak 195 trilyon wona (145,57 milyar dolar) ulaşmasını bekliyor. Şirket, iş birimlerine göre ayrıntılı finansal sonuçlarını 29 Ekim'de açıklayacak.

    Bellek krizi 2028’e kadar sürecek

    Yapay zeka veri merkezlerine yönelik yatırımlar, bellek çiplerine olan talebi artırırken üreticilerin arzı aynı hızda genişletememesi fiyatları yukarı taşıyor. Dünyanın en büyük bellek çipi üreticisi Samsung'un yanı sıra Micron da sektördeki arz-talep dengesizliğinin 2028'e kadar devam edebileceğini öngörüyor.

    Samsung'dan 80 milyar dolarlık rekor: Teknoloji tarihinde bir ilk Tam Boyutta Gör
    Geleneksel DRAM ve NAND belleklerin yanı sıra yapay zeka sistemlerinde kullanılan HBM ürünlerine yönelik talep de fiyat artışlarını destekliyor. Büyük miktarda verinin işlenmesinde kritik rol oynayan HBM, yapay zeka hızlandırıcılarının temel bileşenleri arasında yer alıyor.

    Uzmanlar, Samsung'un HBM sevkiyatlarının üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yaklaşık yüzde 50 arttığını tahmin ediyor. Şirket, bu alanda pazar lideri SK Hynix ile arasındaki farkı kapatmaya çalışıyor.

    Samsung'dan 80 milyar dolarlık rekor: Teknoloji tarihinde bir ilk Tam Boyutta Gör
    Bellek üreticileri, arz sıkıntısının etkisiyle yüksek kâr marjlarına da ulaşıyor. Sektörün önde gelen üreticilerinin brüt kâr marjlarının yüzde 80'in üzerine çıktığı bildiriliyor. Bununla birlikte bellek fiyatlarının artış hızının dördüncü çeyrek itibarıyla yavaşlaması da bekleniyor.

    Akıllı telefon bölümü olumsuz etkileniyor

    Bellek pazarındaki yükseliş Samsung'un yarı iletken iş kolunu desteklerken şirketin diğer faaliyet alanları açısından maliyet baskısı oluşturuyor. Özellikle akıllı telefon ve tüketici elektroniği bölümleri, artan bileşen fiyatları nedeniyle kârlılıklarını korumakta zorlanıyor.

    Analistlerin tahminlerine göre Samsung'un mobil iş kolu, üçüncü çeyrekte 1 milyar doların üzerinde zarar açıkladı. Beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi öngörülen bu zarar, bellek çipi maliyetlerindeki yükselişin şirketin telefon işine yansımasını gösteriyor. Samsung'un sözleşmeli çip üretimi yapan foundry bölümü de zarar etmeyi sürdürüyor. Sabit maliyetlerin yüksek olması ve üretim kapasitesinin yeterince kullanılmaması, bu iş kolunun kârlılığa ulaşmasını zorlaştırıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Terminatör 2 filmindeki sahne gerçek oldu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    witcher 1 türkçe yama kendini 3 kelime ile anlat rehberde kayıtlı olmayan kişi whatsapp ta görünüyor nasıl silinir lol fps arttırma citroen c5 aircross alınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25+
    Samsung Galaxy S25+
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Acer TravelMate P2
    Acer TravelMate P2
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum