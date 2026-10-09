Samsung'dan 80 milyar dolarlık rekor: Teknoloji tarihinde bir ilk

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Samsung Electronics, yapay zeka çiplerine yönelik talebin etkisiyle üçüncü çeyrekte 107,4 trilyon won (80,17 milyar dolar) faaliyet kârı elde etmeyi bekliyor. Tahminin gerçekleşmesi halinde şirket, bir çeyrekte 100 trilyon won (74,65 milyar dolar) faaliyet kârını aşan dünyanın ilk teknoloji şirketi olacak. Ancak yükselen çip maliyetleri, Samsung’un akıllı telefon ve tüketici elektroniği işlerini baskı altına alıyor.

Samsung’un faaliyet kârı dokuz katına çıkıyor

Samsung Electronics, temmuz-eylül dönemine ilişkin ön finansal tahminlerini açıkladı. Şirket, üçüncü çeyrekte 107,4 trilyon won (80,17 milyar dolar) faaliyet kârı elde etmeyi öngörüyor.

Şirketin faaliyet kârının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık dokuz kat artması bekleniyor. Tahminin gerçekleşmesi halinde Samsung, üst üste dördüncü çeyrekte rekor faaliyet kârına ulaşacak. Bu yükselişin arkasında, yapay zeka altyapısına yönelik yatırımların hızlanması ve bellek çiplerine olan talebin arzı geride bırakması bulunuyor.

Samsung, üçüncü çeyrekte gelirlerinin de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 127 artarak 195 trilyon wona (145,57 milyar dolar) ulaşmasını bekliyor. Şirket, iş birimlerine göre ayrıntılı finansal sonuçlarını 29 Ekim'de açıklayacak.

Bellek krizi 2028’e kadar sürecek

Yapay zeka veri merkezlerine yönelik yatırımlar, bellek çiplerine olan talebi artırırken üreticilerin arzı aynı hızda genişletememesi fiyatları yukarı taşıyor. Dünyanın en büyük bellek çipi üreticisi Samsung'un yanı sıra Micron da sektördeki arz-talep dengesizliğinin 2028'e kadar devam edebileceğini öngörüyor.

Tam Boyutta Gör Geleneksel DRAM ve NAND belleklerin yanı sıra yapay zeka sistemlerinde kullanılan HBM ürünlerine yönelik talep de fiyat artışlarını destekliyor. Büyük miktarda verinin işlenmesinde kritik rol oynayan HBM, yapay zeka hızlandırıcılarının temel bileşenleri arasında yer alıyor.

Samsung, telefon üretimini milyonlarca adet azaltabilir 1 sa. önce eklendi

Uzmanlar, Samsung'un HBM sevkiyatlarının üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yaklaşık yüzde 50 arttığını tahmin ediyor. Şirket, bu alanda pazar lideri SK Hynix ile arasındaki farkı kapatmaya çalışıyor.

Tam Boyutta Gör Bellek üreticileri, arz sıkıntısının etkisiyle yüksek kâr marjlarına da ulaşıyor. Sektörün önde gelen üreticilerinin brüt kâr marjlarının yüzde 80'in üzerine çıktığı bildiriliyor. Bununla birlikte bellek fiyatlarının artış hızının dördüncü çeyrek itibarıyla yavaşlaması da bekleniyor.

Akıllı telefon bölümü olumsuz etkileniyor

Bellek pazarındaki yükseliş Samsung'un yarı iletken iş kolunu desteklerken şirketin diğer faaliyet alanları açısından maliyet baskısı oluşturuyor. Özellikle akıllı telefon ve tüketici elektroniği bölümleri, artan bileşen fiyatları nedeniyle kârlılıklarını korumakta zorlanıyor.

Analistlerin tahminlerine göre Samsung'un mobil iş kolu, üçüncü çeyrekte 1 milyar doların üzerinde zarar açıkladı. Beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi öngörülen bu zarar, bellek çipi maliyetlerindeki yükselişin şirketin telefon işine yansımasını gösteriyor. Samsung'un sözleşmeli çip üretimi yapan foundry bölümü de zarar etmeyi sürdürüyor. Sabit maliyetlerin yüksek olması ve üretim kapasitesinin yeterince kullanılmaması, bu iş kolunun kârlılığa ulaşmasını zorlaştırıyor.

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Samsung'dan 80 milyar dolarlık rekor: Teknoloji tarihinde bir ilk

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