Tam Boyutta Gör Samsung, Always On Display (AOD) uygulaması için yeni bir güncelleme yayınladı. Galaxy Store üzerinden sunulan bu güncelleme, 8.9.66.1 sürüm numarasını taşıyor. Bu küçük çaplı bir güncelleme olsa da, Always On Display özelliğiyle ilgili önemli bir sorunu gideriyor. Güncelleme detaylarına göre Samsung, AOD'nin belirli koşullar altında düzgün çalışmamasına neden olan sorunu çözdü.

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AOD'nin belirli koşullarda çalışmaması sorunu çözüldü

Always On Display, Samsung cihaz kullanıcılarının telefonu tamamen uyandırmadan saat, tarih, pil durumu ve bildirimler gibi yararlı bilgileri görmelerini sağlıyor. Bu özellik, ekran kapalıyken de çalıştığından AOD ile ilgili sorunlar can sıkıcı olabiliyor. Samsung, özelliğe ilişkin bir sorun tespit ettiklerini, son güncellemeyle de bunu giderdiklerini söylüyor.

Samsung'un güncel Always On Display uygulaması, 8.9.66.1 sürüm numarasını taşıyor. Sürüm notlarında, AOD'nin belirli koşullar altında düzgün çalışmamasına neden olan bir sorunun giderildiği açıkça belirtiliyor. Şirketin sorunu tetikleyen koşullar hakkında detay paylaşmaması dikkat çekici.

Güncelleme kademeli dağıtılacak

Yine de Samsung kullanıcılarının telefonlarında herhangi bir AOD sorunu yaşamamak için güncellemeyi yüklemesi öneriliyor. Yeni sürüm yeni özellikler veya işlevsel iyileştirmeler getirmese de, uygulamayı daha güvenilir ve kararlı hale getiriyor. Bu güncellemeyi Galaxy Store üzerinden yükleyebilirsiniz ancak güncelleme kademeli olarak dağıtıldığından cihazınızda çıkmayabilir.

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Samsung'dan AOD güncellemesi: Can sıkıcı sorun çözüldü

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