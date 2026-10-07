Samsung'dan AOD güncellemesi: Can sıkıcı sorun çözüldü

AOD'nin belirli koşullarda çalışmaması sorunu çözüldü
Always On Display, Samsung cihaz kullanıcılarının telefonu tamamen uyandırmadan saat, tarih, pil durumu ve bildirimler gibi yararlı bilgileri görmelerini sağlıyor. Bu özellik, ekran kapalıyken de çalıştığından AOD ile ilgili sorunlar can sıkıcı olabiliyor. Samsung, özelliğe ilişkin bir sorun tespit ettiklerini, son güncellemeyle de bunu giderdiklerini söylüyor.
Samsung'un güncel Always On Display uygulaması, 8.9.66.1 sürüm numarasını taşıyor. Sürüm notlarında, AOD'nin belirli koşullar altında düzgün çalışmamasına neden olan bir sorunun giderildiği açıkça belirtiliyor. Şirketin sorunu tetikleyen koşullar hakkında detay paylaşmaması dikkat çekici.
Güncelleme kademeli dağıtılacak
Yine de Samsung kullanıcılarının telefonlarında herhangi bir AOD sorunu yaşamamak için güncellemeyi yüklemesi öneriliyor. Yeni sürüm yeni özellikler veya işlevsel iyileştirmeler getirmese de, uygulamayı daha güvenilir ve kararlı hale getiriyor. Bu güncellemeyi Galaxy Store üzerinden yükleyebilirsiniz ancak güncelleme kademeli olarak dağıtıldığından cihazınızda çıkmayabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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