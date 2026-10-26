Samsung'dan Apple'a gönderme: Katlanabilir iPhone'u tiye aldı

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Tam Boyutta Gör Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo, ekranında çatlak oluştuğuna yönelik iddialarla gündeme gelirken Samsung, rakibine yönelik yeni bir reklam yayınladı. Galaxy Z Fold 8'in daha ince ve hafif tasarımını öne çıkaran şirket, Apple'ın ilk katlanabilir telefonunu hedef alan reklamında esprili bir göndermede bulundu.

Samsung, Galaxy Z Fold 8'in inceliğini ve hafifliğini ön plana çıkardı

Samsung'un Instagram üzerinden paylaştığı ve sponsorlu içerik olarak yayımlanan reklamda, ikiye bölünmüş yeşil bir elmanın parçalarının yeniden bir araya gelerek katlanmaya çalıştığı görülüyor. Ardından sahneye çıkan Galaxy Z Fold 8, daha ince ve hafif tasarımıyla ön plana çıkarılıyor. Elma üzerinden iPhone Duo'ya gönderme yapan reklam, Apple'ın yeni cihazıyla ilgili dayanıklılık tartışmalarını da gündeme taşıyor.

Samsung, reklamında Galaxy Z Fold 8'in iPhone Duo'dan 1,6 mm daha ince ve 53 gram daha hafif olduğunu belirtiyor. Video, şirketin katlanabilir telefon pazarındaki deneyimini vurgulayan "Katlanabilir telefonlarda yıllarca ileride" mesajıyla sona eriyor.

Şirket, geçmişte de iPhone modellerinin kulaklık girişinin kaldırılması gibi tasarım kararlarını hedef alan reklamlar yayımlamıştı. Samsung, daha yakın dönemde ise Apple CEO'su Tim Cook'a benzeyen bir oyuncunun yer aldığı reklamla katlanabilir telefonlarını tanıtmıştı.

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iPhone Duo'nun dayanıklılığı tartışma konusu oldu

Samsung'un reklamının zamanlaması da dikkat çekiyor. iPhone Duo'nun ekranında kullanımın ilk gününde çatlaklar oluştuğuna ilişkin paylaşımlar ve dayanıklılık testleri, cihazın ekranı ile menteşe mekanizması hakkında soru işaretleri doğurdu. Sosyal medyada bazı kullanıcılar yaşananları "Crackgate" olarak adlandırmaya başladı. Apple ise yaşanan sorunlara yönelik bir henüz bir açıklamada bulunmadı.

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