Samsung'dan Apple'a gönderme: "Biz bu işin kitabını yazdık"

Tam Boyutta Gör Apple’ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo şikayetleri üzerine Samsung, yeni reklam kampanyası başlattı. Şirket, son Instagram paylaşımında iPhone Duo’da ekran sorunlarının yaşandığı bölgede beliren parlak çizgiyi gösteren çeşitli görsellere yer verdi. Daha kötüsü bu paylaşım sosyal medya ile sınırlı değil, sokaklarda herkesin görebileceği şekilde gösteriliyor.

Apple, iPhone Duo sorunu için Türkiye’de kullanıcı hatası dedi 4 gün önce eklendi

"Çok deneyimliyiz" paylaşımı

Samsung sözcüsü, bunun katlanabilir cihazlar kategorisinde artan rekabete ve kullanıcı deneyiminin bu kategorideki önemine dikkat çeken eğlenceli bir kampanya olduğunu belirtiyor. Samsung, son paylaşımıyla da bu pazardaki deneyimine dikkat çekiyor: “Katlanabilirlik bizim için yeni bir şey değil.” “Katlanabilirlik mi? Biz bu konuda oldukça deneyimliyiz.” “Galaxy Z Fold8'e geçin.” ifadeleri yer alıyor.

Samsung, ilk katlanabilir telefonunu Eylül 2019'da piyasaya sürdü, sekizinci nesil Galaxy Z Fold 8 modelini ise iPhone Duo'nun çıkışından üç ay önce tanıttı.

iPhone Duo paylaşımları sokaklara taşındı!

Bir kullanıcı ise Samsung cihazlarda da yaşanan sorunlara dikkat çeken bir paylaşımda bulundu: “Samsung da yıllardır Galaxy cihazlarında yeşil çizgi sorunu, ekran arızası, menteşe problemi ve başka donanım hatalarıyla karşı karşıya kalıyor. Ancak Apple'ın, Samsung'la alay etmek için bu denli çok reklam yayınladığını ya da yaşadığı sorunlardan bu şekilde faydalandığını hiç gördünüz mü?”

iPhone Duo'nun piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra çok sayıda kullanıcı, menteşe kaynaklı sorunlar nedeniyle iç ekranda çatlaklar oluştuğunu bildirdi. Sorundan etkilenen cihazların benzer noktalardan hasar gördüğü ve OLED ekranlarında parlak bir çizginin belirdiği gözlemlendi.

Yurt dışında cihaz değişimi, Türkiye'de kullanıcı hatası uygulaması!

Apple, sorunun farkında olduklarını ve yalnızca az sayıda iPhone Duo cihazının bu durumdan etkilendiğini açıkladı ve bu durumda cihazın değişimi için Apple ile iletişime geçmeleri önerdi. Ancak, sosyal medya paylaşımlarına göre servis süreci yurt dışında farklı, Türkiye’de farklı ilerliyor. Apple Türkiye durumu kullanıcı hatası olarak değerlendirirken, yurt dışında cihaz değişimi yapılabiliyor.

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Samsung'dan Apple'ın unutamayacağı reklam kampanyası

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