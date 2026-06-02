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    Samsung'dan beş modele One UI 8.5 sürprizi: İşte güncelleme alacak modeller

    Samsung, One UI 8.5 güncellemesinin dağıtımını genişletmeye devam ediyor. Galaxy A34, A25, A16 4G, M35 ve A06 5G modelleri de kararlı sürüme kavuştu. İşte detaylar...

    Samsung'dan beş modele One UI 8.5 sürprizi! Tam Boyutta Gör
    Samsung, One UI 8.5 güncellemesini daha fazla Galaxy cihazına ulaştırmaya devam ediyor. Kısa süre önce Galaxy A26 ve Galaxy A17 modelleri için yayınlanan güncelleme, şimdi de Galaxy A34, Galaxy A25, Galaxy A16 4G, Galaxy M35 ve Galaxy A06 5G kullanıcılarına ulaşmaya başladı.

    One UI 8.5 daha fazla modele geliyor

    Paylaşılan bilgilere göre Galaxy A16 4G için One UI 8.5 güncellemesi ilk olarak Güney Kore'de dağıtıma çıktı. Güncelleme, "A165NKSU7DZE7" yapı numarasıyla sunuluyor. Geçtiğimiz hafta güncellemeyi alan Galaxy A16 5G modelinin ardından 4G versiyonu da yeni sürüme geçmiş oldu.

    Ayrıca Samsung, Galaxy A34 ve Galaxy A25 modelleri için de One UI 8.5 dağıtımını başlattı. Galaxy A34, A346NKSUEFZE6 sürüm numaralı güncellemeyi alırken, Galaxy A25 tarafında ise "A256NKSU9EZE8" yapı numarası kullanılıyor.

    Güncelleme yalnızca Güney Kore ile sınırlı değil. Hindistan'da Galaxy M35 ve Galaxy A06 5G kullanıcıları da One UI 8.5 güncellemesini almaya başladı. Yeni sürüm, Galaxy M35 için M356BXXU8DZE3, Galaxy A06 5G için ise A066BXXU6CZE6 yapı numarasıyla yayınlanıyor. Bu da küresel çapta dağıtımın başladığını doğruluyor.

    Kaçıranlar için One UI 8.5, Samsung'un Android 18 tabanlı yeni arayüz sürümü olarak daha akıcı animasyonlar, geliştirilmiş sistem kararlılığı, güvenlik iyileştirmeleri ve kullanıcı deneyimine yönelik çeşitli yenilikler içeriyor. Şirket özellikle geçiş animasyonları, pil optimizasyonları ve arayüz akıcılığı üzerinde önemli geliştirmeler sunuyor.

    Son güncellemeyle birlikte One UI 8.5'in ulaştığı orta ve giriş segment cihaz sayısı da artmış oldu. Daha önce Galaxy S25, Galaxy S24, Galaxy S23 serileri, Galaxy Z Fold ve Z Flip modelleri ile Galaxy A56, A55, A54, A36, A35, A34, A26, A25, A17, A16 ve A15 için dağıtım başlamıştı.

    Güncelleme kademeli olarak yayınlandığından, tüm kullanıcıların aynı anda erişim sağlayamaması normal. Ayarlar > Yazılım Güncellemesi > İndir ve Yükle adımlarını takip ederek One UI 8.5 güncellemesinin cihazlarına ulaşıp ulaşmadığını kontrol edebilir.

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