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    Samsung'dan bir modele daha One UI 9.0 sürprizi

    Samsung, Android 17 tabanlı One UI 9.0 güncellemesi için dağıtımı sürdürüyor. Son olarak yeni güncelleme, bir model için daha listelenmeye başladı. İşte detaylar...

    Samsung'dan bir modele daha One UI 9.0 sürprizi Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8.0 güncellemesi ile kullanıcılardan olumlu eleştiriler almayı başardı. Günümüzde ise koreli dev, Android 17 tabanlı One UI 9.0 programını genişletmeye devam ediyor. Son olarak One UI 9.0, bir model için daha listelenmeye başladı. Dağıtım yakında başlıyor. 

    Samsung Galaxy A34 için hazır

    Galaxy A34 kullanıcılarına OTA üzerinden sunulan güncelleme, bölgeye bağlı olarak "A346EXXUGGZJ9" veya "A346BXXUHGZJ8" yapı numaralarını taşıyor. Yaklaşık 2,8 GB boyutundaki paketin indirilmesi için yeterli depolama alanı ve stabil bir internet bağlantısı gerekiyor. Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesi, Galaxy A34'ün yazılımını Samsung'un yeni arayüz sürümüne taşıyor.

    Güncelleme paketinde ayrıca 5 Ekim 2026 tarihli güvenlik yaması bulunuyor. Bu yama, cihazın güvenlik açıklarına karşı korunmasına yönelik iyileştirmeler içeriyor. Samsung, güncellemeyi kademeli olarak dağıtıyor. Bu nedenle Galaxy A34 kullanıcılarının tamamı yeni sürümü aynı anda alamayabilir. Güncelleme bildirimi henüz cihazına ulaşmayan kullanıcıların önümüzdeki günlerde veya haftalarda yeniden kontrol etmesi gerekiyor.

    Galaxy A34 güncellemesi nasıl kontrol edilir?

    Yeni sürümün cihazınıza ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek için Ayarlar menüsünden Yazılım güncellemesi bölümüne gidebilir ve İndir ve yükle seçeneğine dokunabilirsiniz. Güncelleme mevcutsa indirme ve kurulum işlemini buradan başlatabilirsiniz. Kurulum öncesinde cihazın yeterli şarj seviyesine sahip olduğundan ve önemli verilerin yedeklendiğinden emin olmanızda fayda var.

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