Samsung'dan bir modele daha One UI 9.0 sürprizi

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Samsung, Galaxy A34 modeli için yeni Android 17 güncellemesini dağıtmaya başladı. Yaklaşık 2,8 gigabayt boyutundaki bu yeni paket, cihazı One UI 9.0 arayüzüne taşırken ekim ayı güvenlik güncellemelerini de beraberinde getiriyor. Kademeli olarak sunulan güncellemeyi sorunsuz yükleyebilmek için telefonunuzda yeterli boş alan ve şarj bulundurmanız önem taşıyor. Güncellemeyi Ayarlar kısmındaki Yazılım Güncellemesi sekmesinden hemen kontrol edebilirsiniz. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8.0 güncellemesi ile kullanıcılardan olumlu eleştiriler almayı başardı. Günümüzde ise koreli dev, Android 17 tabanlı One UI 9.0 programını genişletmeye devam ediyor. Son olarak One UI 9.0, bir model için daha listelenmeye başladı. Dağıtım yakında başlıyor.

Samsung Galaxy A34 için hazır

Galaxy A34 kullanıcılarına OTA üzerinden sunulan güncelleme, bölgeye bağlı olarak "A346EXXUGGZJ9" veya "A346BXXUHGZJ8" yapı numaralarını taşıyor. Yaklaşık 2,8 GB boyutundaki paketin indirilmesi için yeterli depolama alanı ve stabil bir internet bağlantısı gerekiyor. Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesi, Galaxy A34'ün yazılımını Samsung'un yeni arayüz sürümüne taşıyor.

Güncelleme paketinde ayrıca 5 Ekim 2026 tarihli güvenlik yaması bulunuyor. Bu yama, cihazın güvenlik açıklarına karşı korunmasına yönelik iyileştirmeler içeriyor. Samsung, güncellemeyi kademeli olarak dağıtıyor. Bu nedenle Galaxy A34 kullanıcılarının tamamı yeni sürümü aynı anda alamayabilir. Güncelleme bildirimi henüz cihazına ulaşmayan kullanıcıların önümüzdeki günlerde veya haftalarda yeniden kontrol etmesi gerekiyor.

Galaxy A34 güncellemesi nasıl kontrol edilir?

Yeni sürümün cihazınıza ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek için Ayarlar menüsünden Yazılım güncellemesi bölümüne gidebilir ve İndir ve yükle seçeneğine dokunabilirsiniz. Güncelleme mevcutsa indirme ve kurulum işlemini buradan başlatabilirsiniz. Kurulum öncesinde cihazın yeterli şarj seviyesine sahip olduğundan ve önemli verilerin yedeklendiğinden emin olmanızda fayda var.

Samsung, Galaxy AI Premium planını test ediyor 22 sa. önce eklendi https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_a34_gets_updated_to_one_ui_9_based_on_android_17-news-75412.php

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