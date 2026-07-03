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Tam Boyutta Gör Samsung'un 2026'nın üçüncü çeyreğinde DRAM ve LPDDR bellek fiyatlarına yeni bir zam yapacağı ortaya çıktı. Sektör kaynaklarına göre şirket, özellikle mobil cihazlar ve sunucularda kullanılan belleklerin fiyatını yüzde 20'nin üzerinde artırmayı planlıyor.

Üç çeyrektir zam politikası sürüyor

Güney Kore'den gelen bilgilere göre Samsung, emtia sınıfı DRAM müşterileriyle üçüncü çeyrek fiyatlarını görüşmeye başladı. Şirketin bu ürün grubunda fiyatları çeyrek bazında yaklaşık yüzde 20 artırmayı hedeflediği belirtiliyor. Sunucu ve mobil cihazlarda kullanılan LPDDR belleklerde ise artış oranının bunun da üzerine çıkabileceği paylaşıldı.

Samsung, yılın ilk çeyreğinde DRAM fiyatlarını 2025'in son çeyreğine kıyasla yaklaşık yüzde 90 artırmış, ikinci çeyrekte ise yüzde 50 ila 60 arasında yeni bir fiyat artışına gitmişti. Böylece şirket, üst üste üçüncü çeyrekte de zam hazırlığı yapıyor. Fiyat artışlarının arkasında ise yapay zekâ odaklı talep ve üretim tarafındaki darboğazlar gösteriliyor. Özellikle LPDDR belleklerde yaşanan arz sıkışıklığının fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğu belirtiliyor.

Öte yandan SK hynix'in fiyat politikasının daha istikrarlı olduğunu hatırlatmakta fayda var. Bunun temel nedeni ise şirketin yüksek bant genişliğine sahip HBM bellek pazarına daha fazla odaklanması ve uzun vadeli tedarik anlaşmalarıyla çalışması.

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Samsung ve SK hynix'in bellek üretim kapasitesini artırmak amacıyla önümüzdeki yıllarda büyük yatırımlar yapmayı planladığı biliniyor. Ancak bu yatırımların uzun vadeye yayılması nedeniyle kısa vadede bellek fiyatlarında kayda değer bir düşüş beklenmiyor. Özellikle akıllı telefon, dizüstü bilgisayar ve veri merkezi donanımlarında maliyet baskısının önümüzdeki dönemde de devam edebilir.

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Samsung'dan bir zam daha: Bellek fiyatları yeniden yükseliyor

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