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    Samsung'dan Broadcom ile 200 milyar dolarlık dev çip anlaşması

    Samsung'un yarı iletken kolu, ABD merkezli Broadcom ile 2030 yılına kadar geçerli olacak 200 milyar dolarlık dev çip üretimi anlaşması imzaladı.                 

    Samsung'dan Broadcom ile 200 milyar dolarlık dev çip anlaşması Tam Boyutta Gör

    Samsung'un yarı iletken kolu son yılların en büyük anlaşmalarından birine imza attı. Şirket, ABD merkezli Broadcom ile 2030 yılına kadar geçerli olacak 200 milyar dolarlık stratejik iş birliği yaptığını duyurdu.

    2 nm üretim, HBM bellek ve gelişmiş paketleme

    Anlaşma kapsamında Samsung, Broadcom'a gelişmiş bellek çipleri tedarik edecek ve şirketin tasarladığı özel çipleri (ASIC) 2 nm üretim teknolojisi ile üretecek. Taraflar ayrıca yeni nesil yüksek bant genişlikli bellek (HBM) çözümleri ve gelişmiş çip paketleme teknolojileri üzerinde de birlikte çalışacak.

    İş birliği yalnızca bellek tedariki ve üretimle sınırlı değil. Anlaşma, Samsung'un 2.3D ve 2.5D gelişmiş paketleme teknolojilerini de kapsıyor. Bu teknolojiler, özellikle yapay zeka hızlandırıcılarında daha yüksek performans ve daha düşük güç tüketimi sağladığı için kritik önem taşıyor.  Anlaşma ayrıca, Samsung'un gelecekte ticari hale getireceği 2 nm altı üretim teknolojilerini de kapsayacak.

    Samsung'un sağlayacağı bellek çözümleri, Broadcom'un yeni nesil yapay zeka hızlandırıcılarında kullanılacak. Yapay zekaya yönelik artan talep, HBM bellekler ve gelişmiş paketleme teknolojilerini sektörün en kritik alanlarından biri haline getirirken, iki şirket bu alandaki iş birliğini 2030'a kadar sürdürecek.

    TSMC'ye karşı önemli bir adım

    Samsung Foundry, sözleşmeli çip üretiminde pazar lideri TSMC'nin gerisinde kalmaya devam etse de, şirket son yıllarda 2 nm üretim teknolojileri ve HBM bellek alanındaki yatırımlarını hızlandırdı.

    Broadcom ile yapılan bu 200 milyar dolarlık anlaşma, Samsung'un hem gelişmiş üretim teknolojilerini hem de bellek alanındaki güçlü konumunu bir araya getirerek yapay zeka yarı iletken pazarında daha güçlü bir oyuncu olma hedefini destekliyor. Özellikle üretim, bellek ve paketleme hizmetlerini tek çatı altında sunabilen az sayıdaki şirketten biri olması, Samsung'a rekabette önemli bir avantaj sağlayabilir.

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