Samsung'dan çığır açan yenilik: Bunamayı tespit edecek!

Tam Boyutta Gör Samsung, yakında standart fitness takibinin ötesine geçerek aktif nörolojik izlemeye doğru ilerleyen "Beyin Sağlığı" özelliğini tanıtacak. Galaxy Watch ve Galaxy Ring şimdiye kadar kalp atış hızı ve adım sayısına odaklandı. CES 2026, bu cihazların artık bilişsel uzun ömürlülüğü nasıl izlediğini gösterecek. Yeni özellik, kan basıncı takibi, EKG, düzensiz kalp ritmi bildirimleri ve daha fazlasını içeren Samsung Health aracılığıyla sunulan diğer birçok önleyici sağlık özelliğine katılacak.

Samsung "Beyin Sağlığı" özelliği nasıl çalışıyor?

Beyin Sağlığı özelliği, Samsung telefonlar ve akıllı saatler gibi mobil ve giyilebilir cihazlardan toplanan verilere dayanacak. Bu veriler arasında; yürüyüş kalıpları, kullanıcının sesindeki değişiklikler ve uyku durumu yer alacak. Bu veriler daha sonra bilişsel işlevdeki değişiklikleri tespit etmek için Beyin Sağlığı ile analiz edilecek.

Bu analize dayanarak, Beyin Sağlığı bilişsel gerilemeyi veya bunamanın erken belirtilerini belirleyebilecek. Bu özellik, önleyici tedbirler konusunda rehberlik sağlayacak ve bilişsel yetenekleri geliştirmeye yardımcı olmak için özelleştirilmiş bir beyin eğitimi programı önerecek.

Samsung, Knox platformunu tercih ediyor. Beyin Sağlığı hizmeti, cihaz üzerinde işleme için tasarlanmış. Bu, ses ve hareket kalıpları gibi hassas verilerin buluta gönderilmek yerine yerel olarak analiz edilmesini sağlayacak.

CES 2026'da gösterilecek

Samsung, bu özelliği kendi içinde geliştirme aşamasında ve tıp kurumlarıyla birlikte klinik doğrulama çalışmalarını yürütüyor. Beyin Sağlığı özelliği yaklaşan CES fuarında gösterilecek. Son kullanıcıya ne zaman ulaşacağı ve hangi cihazların bu özelliği destekleyeceği belirsiz. Ayrıca, yeni sağlık özelliklerinin devletin onayın geçtiği göz önüne alındığında, özelliğin başta belirli ülkelerle sınırlı kalma olasılığı var.

