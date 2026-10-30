Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung’dan da kötü haber: Bellek krizi sürecek

    Samsung, AI kaynaklı talep nedeniyle bellek kıtlığının 2027'de derinleşeceğini ve arz sıkıntısının 2028'e kadar süreceğini öngörürken 2027 HBM4 kapasitesinin tamamını şimdiden sattı.

    Samsung’dan da kötü haber: Bellek krizi sürecek Tam Boyutta Gör

    Samsung, 2026 mali yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıklarken küresel bellek pazarına yönelik dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Şirket, yapay zeka kaynaklı talep artışının bellek sektöründeki arz-talep dengesizliğini daha da derinleştireceğini ve bellek tedarikindeki sıkışıklığın 2027 yılında ağırlaşarak 2028’e kadar devam edeceğini öngörüyor. Şirket ayrıca 2027 yılına ait HBM4 bellek üretim kapasitesinin tamamının şimdiden müşteriler tarafından rezerve edildiğini doğruladı.

    Samsung’dan rekor gelir ve kârlılık

    Samsung, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde 195,3 trilyon Güney Kore wonu (yaklaşık 146,3 milyar dolar) gelir elde etti. Bu rakam, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 14, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 127 artış anlamına geliyor.

    Şirketin faaliyet kârı da tarihi bir seviyeye ulaştı. Samsung, 100 trilyon won faaliyet kârı eşiğini aşan ilk küresel teknoloji şirketi oldu. Faaliyet kârındaki artış, önceki çeyreğe göre yüzde 20, 2025 yılının aynı dönemine kıyasla ise yüzde 783 olarak gerçekleşti.

    Samsung’dan da kötü haber: Bellek krizi sürecek Tam Boyutta Gör

    Teknoloji devi, büyümesini desteklemek amacıyla araştırma ve geliştirme yatırımlarını da önemli ölçüde artırdı. Ar-Ge harcamaları yıllık bazda yüzde 63 yükselerek 14,4 trilyon wona ulaştı. Bu yatırımların temelinde üretim kapasitesinin genişletilmesi, yeni nesil yarı iletken teknolojilerinin geliştirilmesi ve yeni üretim tesislerinin kurulması bulunuyor.

    Samsung'un iş birimleri arasında en güçlü performanslardan biri Device Solutions (DS) bölümünden geldi. Bellek ve yarı iletken faaliyetlerini kapsayan DS birimi, gelirlerini yüzde 15 artırırken faaliyet kârında yüzde 72 büyüme kaydetti. Bu performansta özellikle HBM, DRAM ve SSD ürünlerine yönelik güçlü talep belirleyici oldu.

    2027 için HBM4 üretiminin tamamı şimdiden satıldı

    Bellek pazarında yaşanan gelişmelerin merkezinde, yapay zekâ sistemlerinde kullanılan HBM teknolojisi yer alıyor. Samsung, 2027 yılı için planlanan HBM4 bellek üretim kapasitesinin tamamının şimdiden müşterilere tahsis edildiğini ve satışının gerçekleştirildiğini açıkladı.

    Samsung’dan da kötü haber: Bellek krizi sürecek Tam Boyutta Gör

    Şirket, HBM4 üretimini artırmaya devam ederken bir sonraki nesil teknoloji olan HBM4E için de hazırlıklarını hızlandırıyor. Samsung'un planına göre HBM4E'nin seri üretimi 2027 yılının ilk yarısında başlayacak. İkinci yarıda ise üretim hacminin önemli ölçüde artırılması hedefleniyor.

    Samsung, yalnızca HBM tarafında değil, sunucu pazarına yönelik DDR5 belleklerde de güçlü talep görüyor. Özellikle 8.000 MT/s ve üzerindeki hızlara ulaşan yüksek performanslı DDR5 bellekler, şirketin öncelikli ürün grupları arasında bulunuyor.

    Samsung, yapay zekâ veri merkezlerinin artan depolama ihtiyaçlarına yönelik PCIe Gen6 sunucu SSD'leri, kurumsal SSD'ler (eSSD) ve yüksek yoğunluklu QLC SSD'lerin geliştirilmesine de odaklanıyor. Şirket, bu ürünlerle yapay zekâ odaklı depolama pazarındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

    Samsung, 2nm üretim teknolojisine yönelik siparişlerin 2026 yılında, önceki yıla kıyasla iki katın üzerinde artmasını bekliyor. ABD merkezli büyük yapay zekâ müşterilerinin tercih ettiği 4nm teknolojisinin de gelir artışına katkı sağlaması öngörülüyor. Şirket, önemli müşterileri için 2nm çiplerin seri üretimine 2026'nın ikinci yarısında başlamayı planlıyor. Ayrıca 3D yığınlama teknolojisini geliştirerek gelişmiş çip paketleme alanındaki rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor.

    Kriz 2028’e kadar sürebilir

    Samsung'un finansal sonuçlarında en dikkat çekici değerlendirmelerden biri, küresel bellek arzına ilişkin beklentiler oldu. Şirket, üretim yatırımlarını artırmasına rağmen sektördeki arz kısıtlamalarının kısa vadede ortadan kalkmayacağını düşünüyor. Mevcut koşulların 2027 boyunca daha da sıkılaşması ve tedarik sorunlarının 2028 yılına kadar devam etmesi bekleniyor.

    Bu durumun arkasında yalnızca artan talep bulunmuyor. Yeni nesil HBM belleklerin üretim yapısı da toplam bellek kapasitesi üzerinde baskı oluşturuyor.

    HBM4E ve HBM5 gibi yeni nesil ürünlerin üretim hacmi arttıkça bu belleklerde kullanılan yonga kalıplarının (die) boyutları önceki nesillere göre büyüyecek. Bununla birlikte üretim sürecinde kullanılan metal katmanlarının sayısında da önemli artış yaşanacak.

    HBM üretiminin geleneksel DRAM üretimine kıyasla daha fazla üretim kaynağı ve kapasite gerektirmesi, toplam bellek üretimini fiziksel olarak sınırlandırabilecek. Başka bir ifadeyle Samsung, yapay zeka için daha fazla HBM üretirken standart DRAM ürünlerine ayrılabilecek üretim kapasitesinin daralabileceğini söylüyor.

    Öte yandan Samsung, bellek pazarındaki arz belirsizliğine karşı müşterileriyle uzun vadeli tedarik anlaşmaları yapmaya da başladı. Şirket, şu ana kadar 10 büyük müşteriyle uzun vadeli anlaşmalar imzaladığını doğruladı. Bu anlaşmaların Samsung'un toplam üretim kapasitesinin yüzde 60 ila yüzde 70'ini kapsaması bekleniyor.

    Dikkat çeken bir diğer gelişme ise bu anlaşmaların yalnızca büyük bulut hizmeti sağlayıcıları ve hiper ölçekli veri merkezi işletmecileriyle sınırlı kalmaması. Mobil cihaz, otomotiv ve ağ teknolojileri sektörlerinden şirketler de uzun vadeli bellek tedarik anlaşmalarına yöneliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Green Goblin’in uçan kaykayı gerçeğe dönüştü

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    silent hill 2 türkçe yama soyadının kökenini bul assassin's creed black flag resynced türkçe yama swap cihaz nedir kombi yerden ısıtma nasıl açılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno CAMON 30 5G
    Tecno CAMON 30 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire Lite AL15-33
    Acer Aspire Lite AL15-33
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum