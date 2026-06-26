Samsung, yaklaşık 10 yıllık telefonlar için yeni güncelleme yayınladı

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Tam Boyutta Gör Samsung, resmi destek süresi sona ermiş bazı amiral gemisi telefonları için beklenmedik bir yazılım güncellemesi yayınladı. Yaklaşık 10 yıl önce tanıtılan Galaxy S8, Galaxy S8+ ve Galaxy Note 8 modelleri, yıllar sonra yeniden güncelleme almaya başladı.

Samsung'dan eski amiral gemilerine sürpriz destek

Paylaşılan bilgilere göre yeni yazılım ilk olarak ABD'deki Verizon operatörüne ait Galaxy S8, Galaxy S8+ ve Galaxy Note 8 modellerine sunuldu. Operatörün yayınladığı değişiklik notunda güncellemenin performans iyileştirmeleri içerdiği belirtilirken, diğer kaynaklar sistem kararlılığının da artırıldığını söylüyor.

Samsung, güncellemeyle birlikte yeni bir arayüz, Android sürümü veya ek özellik sunmuyor. Bunun yerine cihazların günlük kullanım performansını artıran ve sistemdeki çeşitli kararlılık sorunlarını gideren optimizasyonlara odaklanıyor. Güncellemenin hangi hataları düzelttiğine ilişkin ayrıntılı bir değişiklik listesi ise paylaşılmış değil.

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Kaçıranlar için Galaxy S8, Galaxy S8+ ve Galaxy Note 8 modelleri 2017 yılında tanıtılmış, planlanan son resmi yazılım güncellemelerini ise 2022 yılında almıştı. Bu nedenle cihazların güvenlik dışında yeniden güncelleme alması sürpriz niteliğinde. Bununla birlikte yeni yazılım, telefonları güncel güvenlik seviyesine taşımıyor. Cihazlar hâlâ 2021 yılına ait Android güvenlik yamalarını kullanmaya devam ediyor.

Samsung'un bu hamlesi, yılın başlarında Apple'ın iPhone 5s modeli için yayınladığı sürpriz güncellemeyi de hatırlatmıyor değil. Apple, eski cihazlarda FaceTime ve iMessage gibi servislerin sorunsuz çalışmasını sürdürebilmesi için benzer bir yazılım güncellemesi dağıtmıştı.

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