Tam Boyutta Gör Samsung, bu yılın başlarında dünyanın devasa 115 inçlik Micro RGB televizyonunu piyasaya sürdü. TV, Amerika’da dudak uçuklatan fiyat etiketiyle (30.000 dolar) satışa sunuldu. Şirket, televizyonun daha uygun fiyatlı versiyonlarını sunmaya hazırlanırken, devasa 130 inçlik bir modeli de sergileyecek.

Samsung 130 inç Micro RGB TV, CES 2026'da sergilenecek

130 inçlik Micro RGB modelinin CES 2026 sırasında Las Vegas'taki Wynn'de bulunan Samsung'un "The First Look" sergi alanında gösterileceği bildiriliyor. Samsung, Micro RGB TV'yi daha fazla boyutta piyasaya süreceğini ve bunun da fiyat etiketini önemli ölçüde düşüreceğini zaten doğruladı. Yeni modeller 55 inç, 65 inç, 75 inç, 85 inç ve 100 inç boyutunda satışa sunulacak. 115 inçlik model ise satışta kalmaya devam edecek.

Samsung Electronics'in tanıttığı 130 inç micro RGB televizyon, teknolojinin sunabileceği üst sınırı gösteren büyük ölçüde sembolik bir referans modeli görevi görüyor. Ekran boyutu büyüdükçe, düzensiz ışık dağılımı veya renk kayması gibi sorunların ortaya çıkma olasılığı artar ve termal yönetim önemli ölçüde daha zor hale gelir. Bu nedenle, sektör 130 inçlik bir ekrana ulaşmayı teknik yeteneğin önemli bir göstergesi olarak görüyor. Görüntü kalitesi açısından ise "Micro RGB Engine Pro" teknolojisi kullanılıyor. Bu teknoloji, sahneye göre RGB ışık kaynaklarını hassas bir şekilde kontrol ederek renk ve parlaklığı otomatik olarak ayarlıyor ve yüksek performanslı NPU tabanlı yapay zeka görüntü işleme ile düşük çözünürlüklü videoların netliğini artırıyor.

2026, micro RGB TV rekabetinin başlangıç ​​yılı olacak gibi görünüyor. LG Electronics de ilk micro RGB TV modeli LG Micro RGB Evo'yu CES 2026'da tanıtmayı planlıyor.

Samsung'dan dev ekran: 130 inç Micro RGB TV geliyor

