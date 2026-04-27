Samsung'dan dünyanın ilk DCI sertifikalı dev sinema ekranı

Tam Boyutta Gör Samsung, CinemaCon 2026'da Onyx cinema LED serisine yeni 14 metre boyut seçeneğini ekleyerek platformu daha büyük premium salonlara genişletti. Yeni model, Premium Large Format (PLF) sinemalar için tasarlanmış ve Onyx platformunu tanımlayan görüntü kalitesini, güvenilirliği ve ölçeklenebilirliği daha büyük ölçekte sunuyor. Samsung'un yeni 14 metrelik formatı, PLF talebini karşılamayı ve daha fazla sürükleyicilik, optimize edilmiş oturma düzenleri ve sinema alanının daha verimli kullanımını sağlamayı amaçlıyor.

Sinemada bu hafta (24 Nisan 2026)

14 metre Onyx Cinema LED ekran neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl küçük sinemalar için 5 metre, premium salonlar için de 10 metrelik modellerin piyasaya sürülmesinin ardından Samsung, şimdi daha büyük sinema ortamları için tasarlanmış 14 metrelik standart bir boyutla ürün yelpazesini genişletiyor.

Yeni model, 4K 120Hz'e kadar destek, olağanüstü netlik ve ultra akıcı hareket dahil olmak üzere aynı temel Onyx deneyimini sunarken, 14 metrelik formata özel iki farklılık da getiriyor: 3.3mm piksel aralığı (daha büyük ekranda keskin ve tutarlı görüntü kalitesi sunmak için 14 metrelik format için optimize edilmiş) ve esnek ölçeklendirme desteği (14 metrelik formatın 20 metreye kadar genişletilmesini sağlıyor). İstenilen boyutu elde etmek için yanlara ve alta ayrı LED kabinler eklenebiliyor; böylece kusursuz, zeminden tavana görsel bir deneyim oluşturulabiliyor.

Dünyanın ilk DCI sertifikalı sinema LED ekranı olan Onyx, hem geniş (2.39:1) hem de düz (1.85:1) en boy oranlarını destekliyor. Samsung'un HDR teknolojisi, geleneksel sinema standartlarından yaklaşık altı kat daha fazla parlaklık (300 nit'e kadar) sunuyor. Onyx, en yüksek parlaklıkta %100 renk hacmine ulaşırken, sonsuz kontrast oranı sayesinde karanlık sahnelerde daha derin deneyim ve daha fazla detay için gerçek siyahlar sunuyor. Dolby ve GDC medya sunucularıyla uyumluluğu da sinema salonu yönetimini kolaylaştırıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: