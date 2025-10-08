Giriş
    Samsung, dört modele daha One UI 8.0 dağıtmaya başladı

    Samsung, One UI 8.0 güncelleme programını hızlandırdı. 4.nesil katlanabilir modeller dahil 4 telefon daha artık Android 16 tabanlı kararlı One UI 8 sürümüne kavuşuyor. İşte detaylar...

    Samsung'dan dört modele daha One UI 8.0 sürprizi! Tam Boyutta Gör
    Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8.0 güncellemesini daha fazla cihaza ulaştırıyor. Kısa süre önce Galaxy M16 ve A35 için başlatılan testlerin ardından, bu kez dört model daha güncellemeyi almaya başladı. Yeni sürüm, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4, Galaxy M36 ve Galaxy F36 kullanıcılarına dağıtılıyor.

    One UI 8.0 dört model için daha hazır

    Katlanabilir modeller için One UI 8 güncellemesi, F936BXXUAIYIF (Z Fold4) ve F721BXXUAIYIF (Z Flip4) yazılım sürümleriyle yayınlanıyor. Yaklaşık 3 GB boyutundaki güncelleme, Asya, Afrika ve Avrupa'da sunulmaya başladı ve Ekim 2025 Android güvenlik yamasına sahip. 

    Diğer yandan Galaxy M36 ve Galaxy F36 modelleri de One UI 8'in kararlı sürümünü almaya başladı. Bu modellerde dağıtım Hindistan pazarında başladı ve Eylül 2025 güvenlik yaması içeriyor. Galaxy M36 için sürüm kodu M366BXXUZBYI3, Galaxy F36 için ise E366BXXU2BYI4 olarak paylaşıldı. Her iki güncelleme de yaklaşık 2.3 GB boyutunda. Çok yakında da küresel pazara ulaşacak.

    Kaçıranlar için One UI 8.0, optimize edilmiş animasyonlar, Now Bar için üçüncü taraf uygulama uyumluluğu, geliştirilmiş Knox Vault güvenlik altyapısı ve daha esnek DeX arayüzü gibi iyileştirmeler içeriyor. Ayrıca Samsung Notes ve Takvim entegrasyonuna sahip Rutinler ile yapay zeka destekli cihaz içi deneyimler de bu modellerde kullanılabilir hale geliyor. Henüz kararlı One UI 8 sürümünü almayan kullanıcılar, cihazlarının Ayarlar > Yazılım güncellemesi menüsünden manuel olarak kontrol gerçekleştirebilir.

    Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya aday: Dacia Hipster

