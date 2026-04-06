Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung’dan DRAM pazarına net mesaj: Fiyatlar yükselecek

    Samsung, düşüş beklentilerine rağmen DRAM fiyatlarına yüzde 30 zam yaptı. İlk çeyrekteki yüzde 100 artışın ardından gelen bu adım, belleklerde yükseliş trendinin süreceğine işaret ediyor.

    Küresel bellek pazarında son dönemde artan “fiyat çöküşü” tartışmalarına rağmen, sektörün en büyük oyuncularından Samsung farklı bir tablo çiziyor. Şirket, 2026 yılının ikinci çeyreği için DRAM fiyatlarını ortalama yüzde 30 oranında artırarak piyasadaki panik havasına karşı güçlü bir duruş sergiledi. Üstelik bu artış, yılın ilk çeyreğinde gerçekleşen yüzde 100’lük fiyat artışının hemen ardından geldi.

    Düşüş beklentisine kötü haber

    Güney Kore kaynaklı haberlere göre Samsung, DRAM ürünlerini çeyrek bazda yaklaşık yüzde 30 daha yüksek fiyatla tedarik etmeye başladı. Samsung’un uyguladığı bu artış yalnızca tek bir ürün grubunu kapsamıyor. Şirketin fiyat düzenlemesi yapay zeka uygulamalarında kritik öneme sahip HBM (High Bandwidth Memory) çözümlerinden, sunucu, PC ve akıllı telefonlarda kullanılan geleneksel DRAM ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

    Samsung’un fiyat artırma politikasını hayata geçirmesinin ardından gözler diğer büyük üreticilere çevrildi. Sektör kaynakları, SK hynix ve Micron’un da benzer şekilde fiyat artışına gitmesinin beklendiğini belirtiyor. Bu durum, son dönemde dillendirilen “DRAM fiyatlarında sert düşüş” beklentisini zayıflatıyor.

    Bellek fiyatlarındaki yükselişin en sert hissedildiği alanlardan biri ise akıllı telefon pazarı. Analizlere göre, günümüzde bir giriş seviyesi akıllı telefonun toplam maliyetinin yüzde 35’ini DRAM, yüzde 19’unu ise NAND bellek oluşturuyor. Bu iki kalemin toplam payı yüzde 54’e ulaşarak cihaz maliyetinin yarısından fazlasını oluşturuyor.

    Öte yandan SemiAnalysis verileri, halihazırda yaklaşık 10 dolar/GB seviyesinde bulunan LPDDR5 bellek fiyatlarının 2025’in ilk çeyreğinden bu yana üç kat arttığını ortaya koyuyor. Daha da dikkat çekici olan ise bu fiyatların 2027 yılında da çift haneli oranlarda artmaya devam etmesinin beklenmesi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    G
    genconline 10 saat önce

    .

    D
    Dr.Perga 2 gün önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    Profil resmi
    maligezgin 2 gün önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    alfa romeo direksiyon kullanılmayan petekler nasıl kapatılır lg akıllı kumanda eşleştirme sorunu ses sistemi muayeneden geçer mi superbox anten

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S26 Ultra
    Samsung Galaxy S26 Ultra
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana S100
    Casper Nirvana S100
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum