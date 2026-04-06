Samsung’dan DRAM pazarına net mesaj: Fiyatlar yükselecek

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Küresel bellek pazarında son dönemde artan “fiyat çöküşü” tartışmalarına rağmen, sektörün en büyük oyuncularından Samsung farklı bir tablo çiziyor. Şirket, 2026 yılının ikinci çeyreği için DRAM fiyatlarını ortalama yüzde 30 oranında artırarak piyasadaki panik havasına karşı güçlü bir duruş sergiledi. Üstelik bu artış, yılın ilk çeyreğinde gerçekleşen yüzde 100’lük fiyat artışının hemen ardından geldi.

Düşüş beklentisine kötü haber

Güney Kore kaynaklı haberlere göre Samsung, DRAM ürünlerini çeyrek bazda yaklaşık yüzde 30 daha yüksek fiyatla tedarik etmeye başladı. Samsung’un uyguladığı bu artış yalnızca tek bir ürün grubunu kapsamıyor. Şirketin fiyat düzenlemesi yapay zeka uygulamalarında kritik öneme sahip HBM (High Bandwidth Memory) çözümlerinden, sunucu, PC ve akıllı telefonlarda kullanılan geleneksel DRAM ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Samsung’un fiyat artırma politikasını hayata geçirmesinin ardından gözler diğer büyük üreticilere çevrildi. Sektör kaynakları, SK hynix ve Micron’un da benzer şekilde fiyat artışına gitmesinin beklendiğini belirtiyor. Bu durum, son dönemde dillendirilen “DRAM fiyatlarında sert düşüş” beklentisini zayıflatıyor.

Bellek fiyatlarındaki yükselişin en sert hissedildiği alanlardan biri ise akıllı telefon pazarı. Analizlere göre, günümüzde bir giriş seviyesi akıllı telefonun toplam maliyetinin yüzde 35’ini DRAM, yüzde 19’unu ise NAND bellek oluşturuyor. Bu iki kalemin toplam payı yüzde 54’e ulaşarak cihaz maliyetinin yarısından fazlasını oluşturuyor.

Öte yandan SemiAnalysis verileri, halihazırda yaklaşık 10 dolar/GB seviyesinde bulunan LPDDR5 bellek fiyatlarının 2025’in ilk çeyreğinden bu yana üç kat arttığını ortaya koyuyor. Daha da dikkat çekici olan ise bu fiyatların 2027 yılında da çift haneli oranlarda artmaya devam etmesinin beklenmesi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ram Haberleri

