Samsung'dan Galaxy Watch için üzücü güncelleme kararı

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy Watch sahipleri, özellikle son dönemde pek çok sorunla uğraşmak zorunda kaldı. Bazı saatler aşırı ısınarak kullanıcıların bileklerinde yanıklara yol açtı. Bazıları ise termal kısıtlama nedeniyle o kadar yavaş şarj oluyor ki, kullanıcılar süreci hızlandırmak için vantilatör kullanmak veya soğuk suya daldırmak zorunda kaldı. Şimdi ise ortaya çıkan yeni bir söylenti, Galaxy Watch kullanıcıları için üzücü bir ihtimali gündeme getiriyor: Samsung, eski modeller için işletim sistemi güncellemelerini durdurmaya hazırlanıyor.

Galaxy Watch 9 yavaş şarj sorununa buz ve vantilatör çözümü! 2 ay önce eklendi

Eski Galaxy Watch modellerine büyük işletim sistemi güncellemeleri kesilebilir

Samsung, Galaxy Watch serisine yönelik güncelleme politikasını yeniden değerlendiriyor. Şirketin eski Galaxy Watch modelleri için işletim sistemi güncellemelerini sonlandırmayı düşündüğü ancak güvenlik güncellemelerine devam edeceği belirtiliyor. Hangi modellerin eski olarak sınıflandırıldığına dair henüz bir bilgi yok.

Samsung'un mevcut işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi politikası, en yeni Galaxy Watch 9 ve üzeri modeller (Galaxy Watch Ultra 2 dahil) için 5 yıl destek süresini kapsıyor. Galaxy Watch 4'ten Galaxy Watch 8'e kadar olan modellerin yanı sıra Galaxy Watch FE ve Galaxy Watch Ultra için ise 4 yıl işletim sistemi güncellemesi ve 5 yıl güvenlik güncellemesi desteği sunuluyor. Samsung, yakın zamanda Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch 4 Classic modelleri için güvenlik güncellemelerini sonlandırdı.

Galaxy Watch şikayetleri bitmiyor!

Samsung, Galaxy Watch serisinde sürekli olarak karşılaşılan işlemci sorunlarını ve hataları da henüz tam anlamıyla çözebilmiş değil. Şirket, kısa süre önce Galaxy Watch serisinde kendi üretimi olan Exynos işlemcileri kullanmaktan vazgeçerek, Galaxy Watch 9 ve Galaxy Watch Ultra modellerinde Qualcomm’un Snapdragon Wear Elite işlemcisine geçiş yaptı. Bu değişiklik, Galaxy Watch kullanıcılarının sürekli olarak pilin hızlı tükenmesinden ve işletim sistemi güncellemelerinin ardından yaşanan performans yavaşlamalarından şikayet etmelerinin ardından geldi. Hatalara gelince, ortaya çıkmaya devam ediyor. Ağustos ayında Galaxy Watch 6 Classic, Galaxy Watch Ultra ve hatta Galaxy Watch Ultra 2 modellerinde yeniden başlatma sürecinde cihazın tekrar açılmamasıyla ilgili sorunlar yaşandı. Sosyal medya platformlarında yedekleme sorunları, aşırı ısınma ve genel hatalara ilişkin sık şikayetlere rastlamak mümkün.

Bu hamle, Samsung ekosistemindeki tüm cihazlarda yazılım tutarlılığı bekleyen sadık kullanıcıların tepkisine yol açabilir; özellikle Apple gibi rakiplerin watchOS tarafında çok daha geniş geriye dönük uyumluluk sunduğu düşünüldüğünde bu durum daha da dikkat çekici hale geliyor. Öte yandan, operasyonel açıdan bakıldığında büyük işletim sistemi güncellemelerinin durdurulması, Samsung'un yazılım ekiplerinin optimizasyon çalışmalarını en yeni 3nm giyilebilir platformlara odaklamasına olanak tanıyabilir. Böylece, eski sürümlerde kronikleşen performans hatalarının da önüne geçilmiş olur.

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