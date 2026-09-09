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    Samsung'dan katlanabilir iPhone mesajı: Hoş geldin Apple!

    Samsung, Apple etkinliğinden saatler önce, Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo'ya yönelik "Katlanabilir cihazlar dünyasına hoş geldiniz" mesajını içeren bir video yayınladı.

    samsung katlanabilir iphone duo welcome to foldables video Tam Boyutta Gör
    Samsung, Apple'ın 9 Eylül 2026'daki büyük etkinliğinden saatler önce Apple'a net bir mesaj gönderdi. Samsung, “Katlanabilir cihazlar dünyasına hoş geldiniz” başlıklı yeni bir video yayınladı. Video, ilk katlanabilir telefonunu piyasaya sürmesi beklenen Apple'a yönelik bir mesaj niteliği taşıyor.

    Samsung'dan Apple'a mesaj: Katlanabilir cihazlar dünyasına hoş geldiniz

    Samsung bu videoda en yeni katlanabilir telefonlarını gösteriyor. Bu modeller arasında, Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Fold 8 Ultra yer alıyor. Galaxy Z Fold 8, Apple'ın yeni katlanabilir telefonunun en büyük rakibi olabilir.

    iPhone Duo kalem desteğiyle geliyor

    Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'unun adının "iPhone Duo" olacağı söyleniyor. Gelen bilgiler, katlanır cihazın fiyatının yaklaşık 2.000 dolar civarında olabileceğine işaret ediyor. Bu fiyat, cihazı Galaxy Z Fold 8'den yaklaşık 100 dolar daha pahalı yapacak. Ayrıca Apple'ın katlanabilir telefonunun kalem (stylus) desteği sunabileceğine dair söylentiler de mevcut.

    Samsung, katlanabilir telefonlar konusunda Apple'dan çok daha deneyimli. Şirket, ilk katlanabilir telefonunu 2019 yılında piyasaya sürdü. O tarihten bu yana Samsung, birçok yeni katlanabilir model çıkardı, teknolojiyi geliştirmeye devam etti.

    Samsung, ABD'de bazı Galaxy Z Fold 8 ve Fold 8 Ultra modellerinde indirimler sunmaya başladı. Katlanabilir telefon pazarındaki yıllar süren liderliğinin ardından, Samsung şimdi yeni bir meydan okumayla karşı karşıya. Apple nihayet oyuna dahil olmaya hazırlanıyor.

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