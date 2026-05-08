    Samsung'dan kritik karar: Çin pazarından çekiliyor

    Samsung, Çin'deki TV ve beyaz eşya satışlarını durdurma kararı aldı. Şirketin bu alanda geçen yıl yaklaşık 138 milyon dolar zarar ettiği belirtiliyor. İşte detaylar...

    Samsung, özellikle yerel üreticilerden gelen yoğun rekabet ve değişen pazar koşulları nedeniyle Çin'de televizyon ve beyaz eşya satışlarını sonlandırmaya hazırlanıyor. Şirketin akıllı telefon ve tablet gibi diğer ürün kategorileri ise Çin'de kalmaya devam edecek.

    Samsung, iki büyük pazardan çekiliyor

    Paylaşılan bilgilere göre Samsung'un TV ve beyaz eşya bölümü geçtiğimiz yıl yaklaşık 138 milyon dolar zarar etti. Özellikle Çinli üreticilerin agresif fiyat politikaları ve hızla büyüyen yerel markalar, şirketin bölgede rekabet gücünü ciddi şekilde zorlamış durumda. Samsung'un Çin'de büyük bir pazar payına sahip olmaması da alınan kararda etkili olmuş olabilir.

    Sektör kaynaklarına göre bazı üreticiler televizyonları düşük kârla hatta zararına satabiliyor. Ancak kullanıcıların izleme alışkanlıkları, uygulama kullanımı ve reklam gelirleri uzun vadede şirkete kazanç sağlıyor. Televizyon fiyatlarının yıllar içinde büyüyen ekranlara rağmen düşmeye devam etmesinin temel nedenlerinden biri de bu model.

    Samsung'un Çin'den çekilme kararı ise, şirketin diğer pazarlardaki stratejileri açısından da önemli. Özellikle TCL, Hisense ve Xiaomi gibi Çinli markaların küresel pazarda daha agresif hale gelmesi, rekabeti giderek artırıyor. Öte yandan Samsung kısa süre önce görüntüleme teknolojileri bölümünün başına yeni bir yönetici atamıştı. Çin kararının doğrudan bu değişimle bağlantılı olup olmadığı bilinmese de, şirket TV tarafında daha farklı bir stratejiye geçmeye hazırlanıyor olabilir.

