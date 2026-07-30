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    Samsung'dan kritik uyarı: Çip krizi 2028'e kadar sürecek

    Samsung, yapay zeka talebi nedeniyle küresel çip arzındaki sıkışıklığın 2028'e kadar süreceğini açıkladı. Şirket aynı zamanda 2027 yılının daha da sorunlu geçeceğini aktardı.

    Samsung'dan kritik uyarı: Çip krizi 2028'e kadar sürecek Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük bellek çipi üreticilerinden Samsung Electronics, yapay zeka odaklı talebin etkisiyle küresel çip arzındaki sıkışıklığın 2028 yılına kadar devam edeceğini açıkladı. Şirket, bu süreçte oluşabilecek arz risklerini yönetebilmek için dünyanın en büyük veri merkezi işletmecileriyle uzun vadeli tedarik anlaşmaları imzalıyor.

    2027 daha da kötü olacak

    Samsung Bellek İş Birimi Başkan Yardımcısı Jaejune Kim, yatırımcılarla gerçekleştirilen toplantıda yaptığı açıklamada, 2027 yılında çip arzındaki sıkıntının bu yıla göre daha da artmasının beklendiğini ve arz açığının 2028'de de devam edeceğini söyledi.

    Kim, şirketin küresel ölçekte en büyük beş veri merkezi şirketiyle uzun vadeli tedarik anlaşmaları yaptığını, beş büyük müşteriyle daha anlaşma aşamasına yaklaştıklarını belirtti. Samsung'un verdiği bilgilere göre bu sözleşmeler en az beş yıl geçerli olacak ve uzun vadede şirketin toplam üretim kapasitesinin yüzde 60 ila 70'ini kapsayacak.

    Aktarılanlara göre yapılan bu anlaşmalarda peşin ödeme mekanizmaları ve taban fiyat uygulamaları da bulunuyor. Böylece Samsung, milyarlarca dolarlık üretim yatırımlarını fiyat dalgalanmalarına karşı güvence altına almayı hedefliyor.

    Bir süredir yapay zeka altyapı yatırımlarının yavaşlayabileceğine ve Çinli üreticilerin de rekabete dahil olup kârlılığı baskılayabileceğine yönelik bir beklenti vardı. Ancak Samsung’un uzun vadeli talebe yönelik yanıtları yatırımcı tarafını ferahlatmışa benziyor. Zira şirket hisseleri gün içinde yüzde 8'e kadar yükseldi.

    Yarı iletkenler para basmaya devam edecek

    Samsung'dan kritik uyarı: Çip krizi 2028'e kadar sürecek Tam Boyutta Gör
    Bu arada Samsung'un yarı iletken birimi ikinci çeyrekte 89,2 trilyon won faaliyet kârı elde ederek geçen yılın aynı dönemine göre 250 katın üzerinde büyüme kaydetti. Şirket ayrıca Nvidia ve AMD gibi müşterilere tedarik ettiği HBM belleklerde hızlı bir büyüme dönemine girdiğini aktardı. Samsung, HBM4 gelirlerinin üçüncü çeyrekte üç katın üzerine çıkmasını beklediğini ve yılın ikinci yarısında HBM pazar payını genel DRAM pazarındaki seviyesine yaklaştırmayı hedeflediğini açıkladı.

    Üretim ve gelirlerin artışı yeni yatırımlarla da destekleniyor. Samsung, ABD'nin Teksas eyaletindeki Taylor üretim tesisini bu yıl faaliyete almayı planlarken, ikinci fabrikanın inşasına başlamayı ve burada 2030 yılında seri üretime geçmeyi hedefliyor. Samsung, nisan-haziran döneminde toplam 89,5 trilyon won faaliyet kârı ve 171,5 trilyon won gelir elde etti.

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