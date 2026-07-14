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    Samsung'dan One UI'ın geleceğine dair en net ipucu: İşte yeni arayüz konsepti

    Samsung, Red Dot 2026'da ödül alan Fluid AI Design System konseptini tanıttı. Yapay zeka odaklı bu arayüz, gelecekte One UI'ın görünebileceğine dair ipuçları taşıyor.

    Samsung'dan One UI'ın geleceğine dair en net ipucu Tam Boyutta Gör
    Samsung, Red Dot Design Award 2026 kapsamında ödül alan konseptlerinden biri olan Fluid AI Design System'ı sergiledi. Şirketin mevcut yazılım arayüzü One UI'ın yeni bir sürümü olmayan bu çalışmanın kısa vadede Galaxy cihazlarına gelmesi beklenmiyor. Buna karşın konsept, Samsung'un gelecekte yapay zeka destekli kullanıcı deneyimini nasıl şekillendirebileceğine dair önemli ipuçları sunuyor.

    Bağlama göre değişen arayüz

    Samsung'dan One UI'ın geleceğine dair en net ipucu Tam Boyutta Gör
    Samsung'un tanımına göre Fluid AI Design System, bir yapay zeka ajanını üretken kullanıcı arayüzüyle bir araya getiriyor. Böylece arayüz, sabit ekranlar ve önceden belirlenmiş düzenler yerine, kullanıcının bulunduğu durum ve yapmak istediği işe göre gerçek zamanlı olarak yeniden şekillenebiliyor.
    Samsung'dan One UI'ın geleceğine dair en net ipucu Tam Boyutta Gör
    Konseptin temelinde, uygulamalar arasında geçiş yapma ihtiyacını azaltan dinamik bir kullanım anlayışı yer alıyor. Navigasyon, takvim, mesajlar veya hava durumu gibi bilgiler farklı uygulamalarda ayrı ayrı açılmak yerine, yüzen kartlar halinde ekranda görüntüleniyor. Bu kartlar, kullanıcının gerçekleştirmeye çalıştığı göreve bağlı olarak büyüyebiliyor, küçülebiliyor veya farklı bir düzene geçebiliyor.
    Samsung'dan One UI'ın geleceğine dair en net ipucu Tam Boyutta Gör
    Samsung'un paylaştığı örneklerde, bir toplantı hatırlatıcısının uygun boş zaman aralıkları ve navigasyon bilgileriyle birlikte sunulduğu görülüyor. Başka bir örnekte ise tarih seçme aracı, ihtiyaç duyulduğunda daha büyük ve etkileşimli bir arayüze dönüşüyor.

    Samsung son dönemde yazılımlarında yapay zekaya daha fazla odaklanıyor. Fluid AI Design System da bu yaklaşımın en dikkat çekici örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Ancak bu yaklaşımın One UI'a ne zaman veya hangi kapsamda yansıyacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

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