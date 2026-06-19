Samsung'dan sıra dışı konsept: Tuğla şeklinde katlanır telefon!

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Tam Boyutta Gör Samsung, katlanabilir telefon pazarındaki liderliğini korurken yeni form faktörleri üzerinde çalışmayı sürdürüyor. Şirketin ortaya çıkan son patent başvurusu ise şimdiye kadarki en ilginç akıllı telefon tasarımlarından birine işaret ediyor.

Samsung'tan tuğla şeklinde telefon patenti

Patent görsellerine göre cihaz, ilk bakışta alışılmış telefonlardan çok daha kalın ve uzun bir gövdeye sahip. Kompakt haldeyken adeta bir “tuğla” görünümündeki telefon, Samsung’un katlanabilir, bükülebilir ve yuvarlanabilir ekran teknolojilerini aynı yapıda bir araya getiriyor.

Tam Boyutta Gör Cihazın açıldığında günümüzdeki katlanabilir telefonlara benzer geniş bir kullanım alanı sunuyor. Ancak tasarım bununla da sınırlı kalmıyor. Patentte yer alan detaylara göre ekran daha sonra dışarı doğru yuvarlanarak genişliyor ve çok daha büyük bir görüntüleme alanı oluşturuyor. Böylece telefon, küçük bir tablete dönüşebilecek kadar geniş bir ekrana sahip olabiliyor. Tasarımın en dikkat çekici yönlerinden biri de, ekranın cihazın birden fazla yüzeyini kaplıyor gibi görünmesi.

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Konsept her ne kadar ilginç olsa da, cihazın pratikliği konusunda soru işaretleri bulunuyor. Patentte cihazın boyutları belirtilmese de, katlanabilir ve yuvarlanabilir mekanizmaların bir arada kullanılması nedeniyle günümüz akıllı telefonlarından daha kalın olması bekleniyor. Bu durum taşınabilirlik açısından dezavantaj yaratabilir.

Şimdilik bu tasarım yalnızca bir patent aşamasında bulunuyor. Teknoloji şirketleri sık sık gelecekte kullanabilecekleri fikirleri patentlese de bunların önemli bir bölümü ticari ürüne dönüşmüyor. Bu nedenle Samsung’un sıra dışı telefon konsepti hiçbir zaman piyasaya çıkmayabilir.

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