Samsung'dan sıra dışı konsept: Tuğla şeklinde katlanır telefon!

Samsung'tan tuğla şeklinde telefon patenti
Patent görsellerine göre cihaz, ilk bakışta alışılmış telefonlardan çok daha kalın ve uzun bir gövdeye sahip. Kompakt haldeyken adeta bir “tuğla” görünümündeki telefon, Samsung’un katlanabilir, bükülebilir ve yuvarlanabilir ekran teknolojilerini aynı yapıda bir araya getiriyor.
Konsept her ne kadar ilginç olsa da, cihazın pratikliği konusunda soru işaretleri bulunuyor. Patentte cihazın boyutları belirtilmese de, katlanabilir ve yuvarlanabilir mekanizmaların bir arada kullanılması nedeniyle günümüz akıllı telefonlarından daha kalın olması bekleniyor. Bu durum taşınabilirlik açısından dezavantaj yaratabilir.
Şimdilik bu tasarım yalnızca bir patent aşamasında bulunuyor. Teknoloji şirketleri sık sık gelecekte kullanabilecekleri fikirleri patentlese de bunların önemli bir bölümü ticari ürüne dönüşmüyor. Bu nedenle Samsung’un sıra dışı telefon konsepti hiçbir zaman piyasaya çıkmayabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
çok güzel