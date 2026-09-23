Samsung’un yeni patenti spam aramaları telefona ulaşmadan engelleyecek

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Tam Boyutta Gör Samsung, istenmeyen ve spam aramaların kullanıcıları rahatsız etmesini önlemeye yönelik yeni bir sistem üzerinde çalışıyor. Şirketin bu yılın başlarında aldığı patentte ortaya çıkan teknoloji, engellenen numaraların çağrıyı telefona ulaştırmadan önce tespit edilmesini ve doğrudan mobil şebekeden reddedilmesini amaçlıyor.

Günümüzde kullanıcılar bir telefon numarasını engelleseler bile gelen arama nedeniyle ekranda kısa süreli bir bildirim görebiliyor veya telefon ekranının aydınlandığına şahit olabiliyor. Samsung'un patentinde tanımlanan sistem ise çağrı daha telefona ulaşmadan devreye girerek bu tür kesintileri tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Sistem nasıl çalışıyor?

Patentteki sisteme göre gelen bir çağrı tespit edildiğinde telefon, arama henüz cihaza bağlanmadan önce numarayı kullanıcının engelleme listesiyle karşılaştıracak. Numaranın engellenmiş olduğu belirlenirse cihaz, operatörün mobil şebekesine çağrının reddedilmesi yönünde bir mesaj gönderecek. Böylece çağrı telefonla bağlantı kurmadan sonlandırılacağı için cihazda herhangi bir arama bildirimi gösterilmeyecek ve ekran da açılmayacak. Kullanıcı, engellenmiş bir numaranın kendisini aradığından dahi haberdar olmayacak.

Tam Boyutta Gör Samsung'un önerdiği yaklaşım, mevcut bazı çağrı engelleme yöntemlerinden farklı çalışıyor. Gelen aramanın önce cihaza ulaşması ve daha sonra engellenmesi yerine kontrol işlemi bağlantı kurulmadan gerçekleştiriliyor. Bu sayede spam aramalar kullanıcıya herhangi bir görsel veya işitsel bildirim oluşturmadan reddedilebiliyor.

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Sistemin yalnızca kullanıcı deneyimini iyileştirmekle kalmayıp cihaz kaynaklarının kullanımını da azaltabileceği belirtiliyor. Engellenen çağrıların telefonla bağlantı kurmadan reddedilmesi, gereksiz işlem yükünü ve buna bağlı olarak pil tüketimini azaltabilir. Aynı zamanda kullanıcıların istemediği bildirimlerin oluşması da önlenmiş olacak.

Ancak Samsung'un patent başvurusunda tanımlanan bu teknolojinin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz belli değil. Patent alınması, özelliğin doğrudan Galaxy akıllı telefonlara geleceği anlamına gelmiyor. Samsung'un sistemi mevcut Galaxy modellerine, gelecekteki cihazlara veya One UI yazılımının ilerleyen sürümlerine entegre edip etmeyeceği ilerleyen dönemde netleşecek.

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