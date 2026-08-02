Samsung’dan sporculara özel Galaxy Buds geliyor: Tasarımı sızdı

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Tam Boyutta Gör Samsung’un yeni kablosuz kulaklık planları ortaya çıkmaya devam ediyor. Şirketin kısa süre önce ortaya çıkan klipsli Galaxy Buds modelinin ardından, kulak kancalı başka bir Galaxy Buds modeli üzerinde de çalıştığı tespit edildi.

Kancalı tasarımıyla sporculara hitap edecek

SamMobile tarafından ortaya çıkarılan görüntülere göre şirket içinde “Buds Canal 5” adıyla geliştirilen kulaklık, piyasaya farklı bir isimle çıkabilir. Sızdırılan tasarım görselleri, modelin özellikle spor ve koşu odaklı kablosuz kulaklıklarda sıkça görülen kulak kancası tasarımını benimsediğini gösteriyor.

Kulaklığın kancaları düz bir yapıya sahipken, uç kısmı kulağın içine doğru uzanıyor. Ancak Samsung’un burada geleneksel silikon kulak içi mi yoksa yarı kulak içi tasarımı mı kullanacağı henüz net değil.

Geleneksel kulak içi uç tercih edilirse kulak kanalını daha iyi kapatarak pasif gürültü izolasyonunu artırabilir. Yarı kulak içi tasarım ise daha açık ve rahat bir kullanım sunabilir. Bu nedenle Samsung’un tercihi, modelin özellikle spor sırasında konfor ve ses izolasyonu açısından nasıl konumlandırılacağı konusunda belirleyici olacak.

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Bunun yanı sıra kulaklıkların toza ve suya karşı belirli seviyede dayanıklılık sunması muhtemel. Yeni modelin aktif gürültü engelleme (ANC) özelliğine sahip olup olmayacağı ise şimdilik bilinmiyor. Ancak Samsung’un kulaklığı spor ve hareket odaklı bir ürün olarak konumlandırması halinde, ANC ve çevresel ses modu gibi özellikler sunması şaşırtıcı olmayacaktır.

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