Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung'dan sürpriz karar: Galaxy S26 Edge rafa kalkıyor

    Samsung'un Galaxy S26 Edge modelinden vazgeçtiği söyleniyor. Bunun yerine şirket, Galaxy S26 Plus modeline odaklanmayı planlıyor. İşte detaylar...                            

    Samsung'dan sürpriz karar: Galaxy S26 Edge rafa kalkıyor Tam Boyutta Gör
    Samsung, yaklaşan Galaxy S26 serisinde önemli bir değişikliğe gidiyor. Şirketin bir süredir üzerinde çalıştığı Galaxy S26 Edge modelini iptal ettiği ortaya çıktı. Bu kararın arkasında ise Galaxy S25 Edge'in "beklenenin altında kalan satış performansı" yer alıyor.

    Galaxy S26 Edge yerine Plus geliyor

    Kaçıranlar için geçtiğimiz Mayıs ayında tanıtılan Galaxy S25 Edge, 200 MP kamera, Snapdragon 8 Elite işlemci ve ince tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Ancak satış rakamları, Samsung'un beklediği seviyelere ulaşmadı. Bu nedenle şirket, Galaxy S26 serisinde "Edge" markasını rafa kaldırarak, serinin orta modeli olarak Galaxy S26 Plus'a yönelmeye başladı.

    Newspim tarafından paylaşılan bilgilere göre Galaxy S26 ailesi artık üç modelden oluşacak: Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Plus ve Galaxy S26 Ultra. Bu değişiklikle birlikte Samsung'un "ince amiral gemisi" stratejisi de askıya alınmış durumda. Diğer tarafta sektöre yakın kaynaklar, S26 Edge'de alınan iptal kararının, S26 Pro ve Galaxy S26 Plus modellerinde de gecikmelere yol açtığını söylüyor.

    Şu anda yalnızca Galaxy S26 Ultra'nın geliştirme süreci sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Aslına bakacak olursak, Galaxy S25 Edge'in en yakın rakibi olan iPhone 17 Air'ın da satış performansı beklenen seviyede değil. Apple'ın gelecekte neler yapacağı ise henüz belirsiz. Dolayısıyla ince tasarımlı telefonların şu anlık niş bir ürün olarak kaldığı söylenebilir. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Rekor hızda duvar ören inşaat robotu

    Profil resmi
    Thomas Anderson 20 dakika önce

    namıssız nasılda örüyo

    K
    koçari 29 dakika önce

    Ben kurt adam karakterine bayılırım .Her türlü izlerim.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    oda sıcaklığı 25 derece am5 anakart önerisi manuel vites boşa atıyor tiktok takipçi hilesi hemşirelikten tıpa geçiş var mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A16
    Samsung Galaxy A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Victus
    HP Victus
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum