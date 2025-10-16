Samsung'dan sürpriz karar: Galaxy S26 Edge rafa kalkıyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, yaklaşan Galaxy S26 serisinde önemli bir değişikliğe gidiyor. Şirketin bir süredir üzerinde çalıştığı Galaxy S26 Edge modelini iptal ettiği ortaya çıktı. Bu kararın arkasında ise Galaxy S25 Edge'in "beklenenin altında kalan satış performansı" yer alıyor.

Galaxy S26 Edge yerine Plus geliyor

Kaçıranlar için geçtiğimiz Mayıs ayında tanıtılan Galaxy S25 Edge, 200 MP kamera, Snapdragon 8 Elite işlemci ve ince tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Ancak satış rakamları, Samsung'un beklediği seviyelere ulaşmadı. Bu nedenle şirket, Galaxy S26 serisinde "Edge" markasını rafa kaldırarak, serinin orta modeli olarak Galaxy S26 Plus'a yönelmeye başladı.

Newspim tarafından paylaşılan bilgilere göre Galaxy S26 ailesi artık üç modelden oluşacak: Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Plus ve Galaxy S26 Ultra. Bu değişiklikle birlikte Samsung'un "ince amiral gemisi" stratejisi de askıya alınmış durumda. Diğer tarafta sektöre yakın kaynaklar, S26 Edge'de alınan iptal kararının, S26 Pro ve Galaxy S26 Plus modellerinde de gecikmelere yol açtığını söylüyor.

Şu anda yalnızca Galaxy S26 Ultra'nın geliştirme süreci sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Aslına bakacak olursak, Galaxy S25 Edge'in en yakın rakibi olan iPhone 17 Air'ın da satış performansı beklenen seviyede değil. Apple'ın gelecekte neler yapacağı ise henüz belirsiz. Dolayısıyla ince tasarımlı telefonların şu anlık niş bir ürün olarak kaldığı söylenebilir.

