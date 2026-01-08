Giriş
    Samsung’dan tarihi gelir: Şirket, net kazancını üçe katladı

    Samsung Electronics, yapay zeka kaynaklı bellek talebinin etkisiyle yılın son çeyreğinde faaliyet kârını yaklaşık üç kat artırarak 13,8 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedefliyor.

    Güney Kore merkezli Samsung Electronics, bellek fiyatlarındaki sert yükselişin etkisiyle geçtiğimiz yılın son çeyreğinde kârını neredeyse üç katına çıkaracağını tahmin ediyor. Şirketin paylaştığı finansal tahminlere göre, özellikle yapay zeka odaklı talebin hızla artması, dünyanın en büyük bellek çipi üreticisini tarihi bir kârlılık seviyesine taşıyor.

    Kâr üçe katlandı

    Samsung’un Perşembe günü yayımladığı tahminlere göre şirket, yılın dördüncü çeyreğinde yaklaşık 93 trilyon won (64,16 milyar dolar) gelir elde etti. Aynı dönemde faaliyet kârının 20 trilyon won (13,8 milyar dolar) seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu rakamlar, gelirin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarken, kârın ise neredeyse üç katına çıktığını gösteriyor. Bu, Samsung’un bugüne kadarki en yüksek kâr seviyesi olacak. Samsung, ayrıntılı sonuçları 29 Ocak'ta yayınlayacak.

    Kâr artışının arkasındaki temel unsur yapay zeka uygulamalarında kullanılan bellek çiplerine (DRAM, HBM ve NAND) yönelik olağanüstü talep oldu. Nvidia, AMD, Google, Meta, Microsoft ve OpenAI gibi önde gelen çip tasarımcılarının yapay zeka hızlandırıcılarında kullanılan bellekler için sınırlı arz karşısında yoğun talep göstermesi piyasadaki dengeleri kökten değiştirdi.

    Bellek üreticilerinin kapasitelerini yüksek kârlı yapay zeka siparişlerine yönlendirmesi haliyle kişisel bilgisayarlar ve mobil cihazlarda kullanılan bellek çiplerinde genel bir arz sıkışıklığına yol açtı. Bu durum, bellek fiyatlarının hızla yukarı yönlü hareket etmesini de beraberinde getirdi.

    Dünyanın en büyük bellek çipi üreticisi konumundaki Samsung, bu alanda SK Hynix veABD merkezli Micron ile rekabet ediyor. Şirket, 2023 ve 2024 yıllarında Nvidia’ya HBM3 ve HBM3E satışlarında zorluk yaşasa da geçen yıl ilk kez HBM3E için tedarik onayı aldı. Son dönemde ise HBM4 çipleri için de Nvidia’dan onay aldığı bildiriliyor.

    Belleklerde “Hyper-Bull” dönemi

    Counterpoint Research tarafından yayımlanan son raporda, bellek piyasasının “Hyper-Bull” olarak tanımlanan aşırı güçlü bir yükseliş evresine girdiği vurgulandı. Rapora göre mevcut piyasa koşulları 2018’deki tarihi zirvenin bile ötesine geçmiş durumda. Araştırma şirketi, 2025’in son çeyreğinde bellek fiyatlarının yüzde 40 ila 50 arasında arttığını, 2026’nın ilk çeyreğinde de benzer oranlarda yükselişin sürebileceğini öngörüyor. İkinci çeyrek için ise yaklaşık yüzde 20’lik ek bir artış bekleniyor.

    Bu tabloda Samsung ve diğer bellek şirketlerine yaramış durumda. Şirketin hisseleri son 12 ayda yüzde 145’ten fazla değer kazandı.

    Bu arada Samsung’un dördüncü çeyrek kârının en az 15 trilyon wonluk kısmının, yarı iletken satışlarını kapsayan Samsung Device Solutions biriminden geldiği tahmin ediliyor. Akıllı telefon işini yürüten Samsung MX bölümünün ise aynı dönemde 2 ila 3 trilyon won arasında faaliyet kârı elde ettiği öngörülüyor. Diğer yandan, dış müşteriler için çip üreten Samsung Foundry biriminin zararını azaltmayı başardığı ifade ediliyor. Beyaz eşya ve tüketici elektroniği tarafında faaliyet gösteren Samsung DX ise yoğun rekabet nedeniyle baskı altında kalmış durumda. Samsung Display bölümünün ise kârlılığını koruduğu belirtiliyor.

