Samsung'dan Tim Cook'lu reklam filmi

Tam Boyutta Gör Apple, ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo’yu resmen tanıttı. Samsung da herkesin Galaxy Z Fold 8'in varlığından haberdar olmasını sağlamak için olağanüstü çaba gösteriyor. Hatta şirket yeni Galaxy Z Fold 8 reklam filminde Tim Cook adında bir emlakçıyı oynattı.

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Galaxy Z Fold 8'i tanıttı

Samsung, Apple'ın katlanabilir telefon pazarına girmesinin ardından Galaxy Z Fold8'i tanıtmak için esprili bir yol buldu. Şirket, gerçek Tim Cook ile anlaştı ancak bu kişi, yakın zamana kadar Apple'ın CEO'su olarak görev yapan Tim Cook değil. Samsung Yeni Zelanda'nın hazırladığı yeni kampanyada şirket, en yeni katlanabilir telefonunu Tim Cook adındaki bir emlakçının eline veriyor.

Yeni reklam filmi, Samsung'un Galaxy Z Fold 8'in daha iyi olduğunu herkese gösterme çabasının son örneği. Reklam, Galaxy Z Fold 8'in bazı özelliklerini öne çıkarırken aynı zamanda Samsung'un katlanabilir akıllı telefon pazarındaki geçmişini de gözler önüne seriyor.

Reklamdaki kişinin adı gerçekten de Tim Cook ancak kendisi, kısa süre önce Apple'ın CEO'luğu görevinden ayrılan kişi değil; Yeni Zelanda’da ikamet eden bir emlak danışmanı. Samsung, bu kısa videoya "Tim Cook'un bir duyurusu var. Bu kez konu Galaxy" başlığını verdi.

Elbette bu zamanlama bilinçli yapılmıştı. Nitekim Samsung, Apple'ın Çarşamba günkü etkinliğinden birkaç saat önce “Katlanabilir cihazlar dünyasına hoş geldiniz” başlıklı bir video yayınladı.

Samsung, Galaxy Z Fold 8'i Temmuz ayında Londra'daki Unpacked etkinliğinde tanıtmıştı. Şaşırtıcı bir şekilde -en azından Samsung için bile şaşırtıcıydı- Galaxy Z Fold 8 duyurulduğu günden bu yana inanılmaz bir satış başarısı gösterdi. Galaxy Z Fold8, 5.5 inçlik kapak ekranı, 7.6 inçlik iç ekranı ve Samsung'un bugüne kadarki en hafif Fold modeli olarak nitelendirdiği 201 gramlık gövdesiyle Temmuz ayında piyasaya sürüldü. Cihazın kitap tarzı tasarımı, onu 7.6 inçlik iç ekrana sahip olmasına karşın 254 gram ağırlığındaki iPhone Duo ile doğrudan rekabet eder konuma getiriyor.

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