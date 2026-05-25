Samsung'dan uygun fiyatlı iki telefona One UI 8.5 güncellemesi

Galaxy A26 ve Galaxy A17 için One UI 8.5 güncellemesi dağıtılmaya başladı
Galaxy A26 için One UI 8.5 güncellemesi “A266MUBU9CZEA” sürüm numarasını içeriyor. Galaxy A17 modeli içinse güncelleme, "A176BXXU5CZE9" sürüm numaralı. Yazılım boyutu yaklaşık 3 GB.
Samsung, One UI 8.5 güncellemesiyle birlikte birçok iyileştirme ve yeni özellik ekledi. Daha akıcı animasyonlar, daha iyi sistem kararlılığı ve genel performansta iyileşme sunuyor. Ayrıca kullanıcı verilerini daha güvenli tutmak üzere gizlilik ve güvenlik özellikleri eklendi. Performans yükseltmelerinin yanı sıra gezinmeyi daha hızlı ve kullanıcı dostu hale getiren kullanıcı arayüzü geliştirmeleri mevcut.
One UI 8.5 güncellemesi sunulan modeller
- Galaxy S25 serisi
- Galaxy S24 serisi
- Galaxy S23 serisi
- Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, Z Flip 7 FE
- Galaxy Z TriFold
- Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6, Z Fold 5, Z Flip 5
- Galaxy Z Fold Special Edition
- Galaxy Tab S11 ve S11 Ultra
- Galaxy Tab S10+ ve Ultra
- Galaxy Tab S10 FE ve FE+
- Galaxy Tab S9 serisi
- Galaxy A56, A55, A54
- Galaxy A36, A35, A34
- Galaxy A26, A25, A17, A16, A15
