Samsung'dan uygun fiyatlı iki telefona One UI 8.5 güncellemesi

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy A26 ve Galaxy A17 için One UI 8.5 güncellemesini dağıtmaya başladı. Son güncelleme, kullanıcılara daha akıcı ve daha iyi deneyim sunmak üzere çeşitli yeni özellikler, iyileştirmeler ve sistem geliştirmeleri getiriyor. Dağıtım başladı, önümüzdeki günlerde kademeli olarak daha fazla kullanıcıya yayılacak.

Galaxy A26 için One UI 8.5 güncellemesi “A266MUBU9CZEA” sürüm numarasını içeriyor. Galaxy A17 modeli içinse güncelleme, "A176BXXU5CZE9" sürüm numaralı. Yazılım boyutu yaklaşık 3 GB.

Samsung, One UI 8.5 güncellemesiyle birlikte birçok iyileştirme ve yeni özellik ekledi. Daha akıcı animasyonlar, daha iyi sistem kararlılığı ve genel performansta iyileşme sunuyor. Ayrıca kullanıcı verilerini daha güvenli tutmak üzere gizlilik ve güvenlik özellikleri eklendi. Performans yükseltmelerinin yanı sıra gezinmeyi daha hızlı ve kullanıcı dostu hale getiren kullanıcı arayüzü geliştirmeleri mevcut.

One UI 8.5 güncellemesi sunulan modeller

Galaxy S25 serisi

Galaxy S24 serisi

Galaxy S23 serisi

Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, Z Flip 7 FE

Galaxy Z TriFold

Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6, Z Fold 5, Z Flip 5

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Tab S11 ve S11 Ultra

Galaxy Tab S10+ ve Ultra

Galaxy Tab S10 FE ve FE+

Galaxy Tab S9 serisi

Galaxy A56, A55, A54

Galaxy A36, A35, A34

Galaxy A26, A25, A17, A16, A15

