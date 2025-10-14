Samsung, yedi modele daha One UI 8.0 dağıtmaya başladı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, One UI 8.0 güncelleme programını genişletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Galaxy XCover7 modeli için yayınlanan Android 16 tabanlı kararlı One UI 8 sürümü, şimdi yedi yeni akıllı telefona daha ulaşıyor. Güncellemeyi alan modeller arasında Galaxy XCover7 Pro, Galaxy A33, Galaxy A53, Galaxy M34, Galaxy M35, Galaxy Wide 7 ve Galaxy Quantum 3 yer alıyor.

One UI 8.0 güncellemesi 7 model için daha hazır

Galaxy XCover7 Pro kullanıcıları, BYI6 sürüm numarasına sahip One UI 8.0 güncellemesini şu anda Güney Kore'de almaya başladı. Galaxy A33 ve A53 modelleri için de GYI3 ve GYI2 yazılım sürümleriyle aynı bölgede yayın süreci devam ediyor. Galaxy M15/ Wide 7 ve Galaxy M53 / Quantum 3, sırasıyla CYI6 ve GYI4 sürüm kodlarıyla One UI 8'e kavuştu.

Hindistan pazarında ise Galaxy M34 ve Galaxy M35 kullanıcıları güncellemeyi almaya başladı. M34 için M346BXXU8EYI8, M35 içinse M356BXXU5CYI8 sürüm numaralarıyla dağıtılıyor. Yaklaşık 2,5 GB boyutundaki güncelleme, en son Android güvenlik yamalarını da içeriyor. Dağıtımın önümüzdeki haftalarda Avrupa dahil diğer bölgelere de ulaşması bekleniyor.

One UI 8.0 neler sunuyor?

One UI 8.0 sürümü, optimize edilmiş animasyonlar, gelişmiş Knox Vault güvenlik altyapısı, yenilenmiş DeX arayüzü ve üçüncü taraf uygulama uyumluluğuna sahip Now Bar gibi özellikler sunuyor. Ayrıca yapay zeka destekli cihaz içi öneriler, Samsung Notes entegrasyonu ve Takvim tabanlı rutinlerle günlük kullanım deneyimini de iyileştiriyor. Henüz kararlı One UI 8.0 sürümünü almayan kullanıcılar, cihazlarının Ayarlar > Yazılım güncellemesi menüsünden manuel olarak kontrol gerçekleştirebilir.

