Tam Boyutta Gör Samsung'un Milan Design Week 2026 kapsamında tanıttığı Project Luna, klasik akıllı hoparlör anlayışını yeniden yorumlayan bir konsept olarak geliyor. Masaüstü formunda tasarlanan cihaz, dönebilen ve eğilebilen dairesel ekranıyla kullanıcıyı aktif olarak takip edebiliyor. Dolayısıyla Luna, hem bir robot hem de akıllı hoparlör olarak işlev görüyor.

Project Luna'nın en dikkat çekici yönlerinden biri ise yalnızca donanımı değil, arkasındaki yazılım yaklaşımı. Samsung, bu cihazla birlikte "kişisel yapay zeka" modelinden "ortak yapay zeka" (communal AI) konseptine geçişi hedefliyor. Bu anlayışta yapay zeka, tek bir cihazda sabit kalmak yerine evdeki farklı cihazlar arasında geçiş yapabiliyor.

Örneğin Luna ile başlayan bir etkileşim, televizyon, hoparlör veya projeksiyon gibi diğer Samsung cihazlarına aktarılabiliyor. Böylece kullanıcı, evin neresinde olursa olsun aynı yapay zeka "karakteriyle" iletişim kurmaya devam ediyor. Cihaz aynı zamanda akıllı ev merkezi gibi çalışabiliyor. Akıllı telefonlarla bağlantı kurarak müzik oynatabiliyor, yemek önerileri sunabiliyor ve farklı cihazlarla veri paylaşabiliyor.

Ayrıca Samsung, demo sırasında gösterilen animasyonlar ve ses efektleri ise Project Luna'ya daha "canlı" ve karakter sahibi bir yapı kazandırmayı başarmış. Tabii ki şu an için Project Luna'nın ticari bir cihaz olmadığının altını özellikle çizelim. Daha önce Samsung Ballie projesinde yaşanan gecikmeler sonrası şirket, Luna'yı bir konsept ve gelecek vizyonu olarak konumlandırıyor.

Samsung'dan yeni nesil ev asistanı: Project Luna tanıtıldı

