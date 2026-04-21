Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung'dan yeni nesil ev asistanı: Project Luna tanıtıldı

    Samsung, Milan Design Week 2026 kapsamında yeni robot ve akıllı hoparlör konsepti Project Luna'yı tanıttı. İşte tüm detaylarıyla Project Luna...                

    Samsung'dan yeni nesil ev asistanı: Project Luna tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung'un Milan Design Week 2026 kapsamında tanıttığı Project Luna, klasik akıllı hoparlör anlayışını yeniden yorumlayan bir konsept olarak geliyor. Masaüstü formunda tasarlanan cihaz, dönebilen ve eğilebilen dairesel ekranıyla kullanıcıyı aktif olarak takip edebiliyor. Dolayısıyla Luna, hem bir robot hem de akıllı hoparlör olarak işlev görüyor. 

    Samsung Project Luna tanıtıldı

    Project Luna'nın en dikkat çekici yönlerinden biri ise yalnızca donanımı değil, arkasındaki yazılım yaklaşımı. Samsung, bu cihazla birlikte "kişisel yapay zeka" modelinden "ortak yapay zeka" (communal AI) konseptine geçişi hedefliyor. Bu anlayışta yapay zeka, tek bir cihazda sabit kalmak yerine evdeki farklı cihazlar arasında geçiş yapabiliyor.

    Samsung'dan yeni nesil ev asistanı: Project Luna tanıtıldı
    Örneğin Luna ile başlayan bir etkileşim, televizyon, hoparlör veya projeksiyon gibi diğer Samsung cihazlarına aktarılabiliyor. Böylece kullanıcı, evin neresinde olursa olsun aynı yapay zeka "karakteriyle" iletişim kurmaya devam ediyor. Cihaz aynı zamanda akıllı ev merkezi gibi çalışabiliyor. Akıllı telefonlarla bağlantı kurarak müzik oynatabiliyor, yemek önerileri sunabiliyor ve farklı cihazlarla veri paylaşabiliyor.

    Ayrıca Samsung, demo sırasında gösterilen animasyonlar ve ses efektleri ise Project Luna'ya daha "canlı" ve karakter sahibi bir yapı kazandırmayı başarmış. Tabii ki şu an için Project Luna'nın ticari bir cihaz olmadığının altını özellikle çizelim. Daha önce Samsung Ballie projesinde yaşanan gecikmeler sonrası şirket, Luna'yı bir konsept ve gelecek vizyonu olarak konumlandırıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İzmit'te üretilecek Hyundai IONIQ 3 tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ford teyp kodu bulma motor subap arızası maliyeti ehliyet sınavından 100 alırsak ne olur 1 damacana su kar marjı citroen c3 1.4 hdi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A36 5G
    Samsung Galaxy A36 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Tuf Gaming A15
    Asus Tuf Gaming A15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum