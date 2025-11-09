Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung, Dolby Vision 2'ye rakip HDR10+ Advanced formatını duyurdu

    Samsung, yeni nesil HDR formatını duyurdu. 5.000 nite kadar parlaklık ve gelişmiş görüntü kontrol seçenekleri sunacak olan HDR10+ Advanced, önümüzdeki sene kullanıma sunulacak.

    Samsung, Dolby Vision 2'ye rakip HDR10+ Advanced'ı duyurdu Tam Boyutta Gör
    Samsung, yeni nesil HDR formatınının ön tanıtımını yaptı. HDR10+ Advanced isimliformat, birkaç ay önce çıkan Dolby Vision 2 ile benzer özellikler sunuyor. Yeni sistem, özellikle 4.000–5.000 nit parlaklığa ulaşan yeni nesil üst düzey televizyonlar için tasarlandı.

    HDR10+ Advanced neler sunuyor?

    Yeni format, görüntü kalitesinde daha fazla kontrol ve doğruluk sağlıyor. Ayrıca, bulut üzerinden oyun akışı sırasında görsel kalitenin artırılmasını da hedefliyor. HDR10+ Advanced, görsel performansı geliştirmek için altı ana yenilik getiriyor:

    • Daha geniş parlaklık aralığı
    • Daha doğru renk üretimi
    • Geliştirilmiş yerel ton haritalama (daha fazla bölge desteğiyle)
    • İçerik türüne göre görüntü işleme ve ton haritalama seçenekleri
    • Akıllı hareket yumuşatma (motion smoothing) seçenekleri
    • Bulut oyunları için optimize edilmiş görüntü ayarları

    Bu teknolojiler şu alt başlıklarla suunluyor: HDR10+ Bright, HDR10+ Genre, HDR10+ Intelligent FRC, HDR10+ Intelligent Gaming, HDR10+ Local Tone Mapping ve Advanced Color Control.

    2026 TV serisiyle beraber sunulacak

    Samsung’un bu yeni HDR formatını 2026 yılında çıkacak TV serisiyle piyasaya sürmesi bekleniyor. Samsung, bu hafta düzenlenen basın toplantısında Amazon Prime Video’nun HDR10+ Advanced formatını destekleyeceğini duyurdu. Bu da, 2026’dan itibaren Prime Video’da HDR10+ Advanced içerikleri görmeye başlayabiliriz.

    HDR10+ Advanced, Dolby Vision 2’ye güçlü bir rakip olacak şekilde tasarlandı. HDR10+’ta olduğu gibi lisans ücreti gerektirmemesi önemli bir avantaj oluşturuyor. Ancak, HDR10+’ın şimdiye kadarki sınırlı benimsenme oranı yeni sürümün ne kadar yaygınlaşacağı konusunda soru işaretleri yaratıyor.

    Samsung ayrıca Google ile birlikte Eclipsa Audio adlı açık kaynaklı ve ücretsiz bir uzamsal ses formatı da geliştirdi. Böylece şirket, Dolby Vision ve Dolby Audio gibi tescilli teknolojilere karşı açık ve ücretsiz alternatiflere yöneliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot 1.400 kilogramlık otomobili çekti

    P
    pskpsk 21 saat önce

    s26 ultra da s-pen gelecek hemde buluututlu olacak eskisi gibi boşuna yıpratma kendini admin...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dizel mi benzin mi atatürk ismi koymak yasak mı yokuş aşağı frene basınca titreme ekran parlaklığı kendi kendine azalıp çoğalıyor renault kangoo paket sıralaması

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Pura 80 Pro
    HUAWEI Pura 80 Pro
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3520
    Dell Vostro 3520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum