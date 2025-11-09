Samsung, Dolby Vision 2'ye rakip HDR10+ Advanced formatını duyurdu

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, yeni nesil HDR formatınının ön tanıtımını yaptı. HDR10+ Advanced isimliformat, birkaç ay önce çıkan Dolby Vision 2 ile benzer özellikler sunuyor. Yeni sistem, özellikle 4.000–5.000 nit parlaklığa ulaşan yeni nesil üst düzey televizyonlar için tasarlandı.

HDR10+ Advanced neler sunuyor?

Yeni format, görüntü kalitesinde daha fazla kontrol ve doğruluk sağlıyor. Ayrıca, bulut üzerinden oyun akışı sırasında görsel kalitenin artırılmasını da hedefliyor. HDR10+ Advanced, görsel performansı geliştirmek için altı ana yenilik getiriyor:

Daha geniş parlaklık aralığı

Daha doğru renk üretimi

Geliştirilmiş yerel ton haritalama (daha fazla bölge desteğiyle)

İçerik türüne göre görüntü işleme ve ton haritalama seçenekleri

Akıllı hareket yumuşatma (motion smoothing) seçenekleri

Bulut oyunları için optimize edilmiş görüntü ayarları

Bu teknolojiler şu alt başlıklarla suunluyor: HDR10+ Bright, HDR10+ Genre, HDR10+ Intelligent FRC, HDR10+ Intelligent Gaming, HDR10+ Local Tone Mapping ve Advanced Color Control.

2026 TV serisiyle beraber sunulacak

Samsung’un bu yeni HDR formatını 2026 yılında çıkacak TV serisiyle piyasaya sürmesi bekleniyor. Samsung, bu hafta düzenlenen basın toplantısında Amazon Prime Video’nun HDR10+ Advanced formatını destekleyeceğini duyurdu. Bu da, 2026’dan itibaren Prime Video’da HDR10+ Advanced içerikleri görmeye başlayabiliriz.

HDR10+ Advanced, Dolby Vision 2’ye güçlü bir rakip olacak şekilde tasarlandı. HDR10+’ta olduğu gibi lisans ücreti gerektirmemesi önemli bir avantaj oluşturuyor. Ancak, HDR10+’ın şimdiye kadarki sınırlı benimsenme oranı yeni sürümün ne kadar yaygınlaşacağı konusunda soru işaretleri yaratıyor.

Samsung ayrıca Google ile birlikte Eclipsa Audio adlı açık kaynaklı ve ücretsiz bir uzamsal ses formatı da geliştirdi. Böylece şirket, Dolby Vision ve Dolby Audio gibi tescilli teknolojilere karşı açık ve ücretsiz alternatiflere yöneliyor.

