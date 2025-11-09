Samsung, Dolby Vision 2'ye rakip HDR10+ Advanced formatını duyurdu

HDR10+ Advanced neler sunuyor?
Yeni format, görüntü kalitesinde daha fazla kontrol ve doğruluk sağlıyor. Ayrıca, bulut üzerinden oyun akışı sırasında görsel kalitenin artırılmasını da hedefliyor. HDR10+ Advanced, görsel performansı geliştirmek için altı ana yenilik getiriyor:
- Daha geniş parlaklık aralığı
- Daha doğru renk üretimi
- Geliştirilmiş yerel ton haritalama (daha fazla bölge desteğiyle)
- İçerik türüne göre görüntü işleme ve ton haritalama seçenekleri
- Akıllı hareket yumuşatma (motion smoothing) seçenekleri
- Bulut oyunları için optimize edilmiş görüntü ayarları
Bu teknolojiler şu alt başlıklarla suunluyor: HDR10+ Bright, HDR10+ Genre, HDR10+ Intelligent FRC, HDR10+ Intelligent Gaming, HDR10+ Local Tone Mapping ve Advanced Color Control.
2026 TV serisiyle beraber sunulacak
Samsung’un bu yeni HDR formatını 2026 yılında çıkacak TV serisiyle piyasaya sürmesi bekleniyor. Samsung, bu hafta düzenlenen basın toplantısında Amazon Prime Video’nun HDR10+ Advanced formatını destekleyeceğini duyurdu. Bu da, 2026’dan itibaren Prime Video’da HDR10+ Advanced içerikleri görmeye başlayabiliriz.
HDR10+ Advanced, Dolby Vision 2’ye güçlü bir rakip olacak şekilde tasarlandı. HDR10+’ta olduğu gibi lisans ücreti gerektirmemesi önemli bir avantaj oluşturuyor. Ancak, HDR10+’ın şimdiye kadarki sınırlı benimsenme oranı yeni sürümün ne kadar yaygınlaşacağı konusunda soru işaretleri yaratıyor.
Samsung ayrıca Google ile birlikte Eclipsa Audio adlı açık kaynaklı ve ücretsiz bir uzamsal ses formatı da geliştirdi. Böylece şirket, Dolby Vision ve Dolby Audio gibi tescilli teknolojilere karşı açık ve ücretsiz alternatiflere yöneliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
s26 ultra da s-pen gelecek hemde buluututlu olacak eskisi gibi boşuna yıpratma kendini admin...