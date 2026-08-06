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    Samsung DRAM pazarında liderliğini sürdürüyor, CXMT tedirgin ediyor

    İlk kez bir çeyrekte 100 milyar dolar gelir eşiğini geride bırakan DRAM pazarınsa Samsung açık ara liderliğini sürdürürken Çinli CXMT sessiz sedasız payını arttırıyor.

    Samsung Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ çılgınlığının yol açtığı bellek krizi bir yandan stok sıkıntısı yaşatırken bir yandan da üreticilere inanılmaz gelirler sağlıyor. 2026 yılı ilk çeyrekte 97 milyar dolar gibi rekor bir gelire ulaşan DRAM pazarı ikinci çeyrekte de kazandırmaya devam etti.

    Samsung DRAM pazarının yıldızı

    Yapay zekâ fırtınasında döküm sektörü tarafını tamamen TSMC’ye kaptırsa da bellek tarafında liderliğini koruyor. Yayınlanan rapora göre ikinci çeyrekte DRAM sektörünün gelirlerinin yüzde 39’u Samsung’a gitti. Yüzde 26 oran ise SK Hynix cephesinde kaldı. Güney Kore böylece sektörün yüzde 65’ine hâkim hale geldi.

    Micron bu çeyrekte yüzde 25 orana sahipken Çinli CXMT ise yüzde 7 orana yükselerek yıl bazında yüzde 716 büyüme yakaladı. ABD ambargosu altında olmasına rağmen CXMT önümüzdeki dönemde global piyasayı tedirgin etmeye devam edecek. Tabloda dikkat çeken ise tüm üreticilerin gelirlerini yıl bazında en az 2 kat arttırması. Bu da pazarın halen büyümeye müsait olduğunu gösteriyor.

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