Samsung DRAM pazarında liderliğini sürdürüyor, CXMT tedirgin ediyor

Samsung DRAM pazarının yıldızı
Yapay zekâ fırtınasında döküm sektörü tarafını tamamen TSMC’ye kaptırsa da bellek tarafında liderliğini koruyor. Yayınlanan rapora göre ikinci çeyrekte DRAM sektörünün gelirlerinin yüzde 39’u Samsung’a gitti. Yüzde 26 oran ise SK Hynix cephesinde kaldı. Güney Kore böylece sektörün yüzde 65’ine hâkim hale geldi.
Micron bu çeyrekte yüzde 25 orana sahipken Çinli CXMT ise yüzde 7 orana yükselerek yıl bazında yüzde 716 büyüme yakaladı. ABD ambargosu altında olmasına rağmen CXMT önümüzdeki dönemde global piyasayı tedirgin etmeye devam edecek. Tabloda dikkat çeken ise tüm üreticilerin gelirlerini yıl bazında en az 2 kat arttırması. Bu da pazarın halen büyümeye müsait olduğunu gösteriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: