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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Samsung, dünyanın ilk 1100 Hz yenileme hızına sahip oyuncu monitörü Odyssey G6'yı satışa çıkardı. 27 inçlik Fast IPS panele sahip ürün, Çift Mod teknolojisiyle geliyor. Monitör, 1440p çözünürlükte 600 Hz sunarken, 1100 Hz yenileme hızına ulaşmak için çözünürlüğü 720p seviyesine düşürüyor. 1 milisaniye tepki süresi sunan cihazda G-Sync ve FreeSync desteği de yer alıyor. Amerika'da 900 dolar fiyatla satılacak olan modelin Avrupa çıkış takvimi ise henüz belli değil. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Samsung, dünyanın ilk 1.100 Hz yenileme hızına ulaşabilen oyuncu monitörü Odyssey G6 (G60H) modelini resmen satışa sunuyor. Samsung, Odyssey G6 modelini ilk olarak Aralık 2025'te duyurmuş ve monitörün 1.040 Hz yenileme hızına ulaşabildiğini açıklamıştı. Şirket, Gamescom 2026 etkinliğinde yaptığı güncellemeyle bu değeri 1.100 Hz'e yükseltmişti. Son duyuruyla birlikte monitörün ticari lansmanı da resmiyet kazandı.

1.100 Hz için çözünürlük 720p seviyesine düşüyor

Samsung Odyssey G6, 2560 x 1440 piksel QHD çözünürlükte 600 Hz yenileme hızı sunan 27 inçlik Fast IPS panele sahip. Monitörün Dual Mode özelliği sayesinde kullanıcılar iki farklı çalışma modu arasında geçiş yapabiliyor. Maksimum 1.100 Hz yenileme hızına ulaşmak için çözünürlüğün 1280 x 720 piksele, yani HD seviyesine düşürülmesi gerekiyor.

Bu nedenle 1.100 Hz modu, monitörün doğal çözünürlüğünün dörtte biri kadar piksel kullanıyor. Daha yüksek çözünürlükte görüntü kalitesini korumak isteyen kullanıcılar ise 600 Hz ile yetinmek zorunda.

Monitörün tepki süresi 1 ms GtG (griden griye) olarak belirtiliyor. Samsung ayrıca hızlı hareket eden görüntülerde bulanıklığı azaltmayı amaçlayan Odyssey Clear Motion teknolojisini de modele ekliyor. Optimize edilmiş bir algoritmadan yararlanan bu özellik, özellikle hızlı sahnelerde hareket netliğini artırmayı hedefliyor. Şirket, teknolojiyi ilerleyen dönemde başka oyuncu monitörlerine de getirmeyi planlıyor ancak hangi modellerin destekleneceğini henüz açıklamadı.

G-SYNC ve FreeSync desteği sunuyor

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Odyssey G6, değişken yenileme hızı teknolojileri tarafında Nvidia G-SYNC Compatible ve AMD FreeSync Premium desteğiyle geliyor. Ayrıca HDR10+ GAMING, Black Equalizer ve Auto Source Switch+ özellikleri de monitörde yer alıyor.

Bağlantı seçenekleri arasında bir adet DisplayPort 2.1 ve iki adet HDMI 2.1 portu bulunuyor. Monitörün standı ise yükseklik, eğim, sağa-sola döndürme ve dikey konuma getirme ayarlarını destekliyor.

Tazeleme hızlarında yeni rekor 2 gün önce eklendi

Samsung'un açıklamasına göre monitörün fiyatı ve satış tarihi pazarlara göre değişiklik gösterecek. Şirket henüz Avrupa pazarı için fiyat veya çıkış takvimi paylaşmadı. Ancak Odyssey G6, ABD'de 899,99 dolar fiyat etiketiyle Aralık 2026'da satışa sunulacak.

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Samsung dünyanın ilk 1.100 Hz monitörünü piyasaya sürüyor

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