    Samsung, dünyanın ilk 360 Hz dikey şeritli QD-OLED panellerinin seri üretimine başladı

    Samsung, dünyanın ilk 360 Hz V-Stripe QD-OLED panellerinin üretimine ve sevkiyatına resmen başladığını duyurdu. Yeni piksel yapısını avantajları neler?           

    Samsung, dünyanın ilk 360Hz V-şeritli QD-OLED panellerini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Samsung, dünyanın ilk 360 Hz V-Stripe QD-OLED panellerinin üretimine ve sevkiyatına resmen başladığını duyurdu. Bu paneller, 2026 yılı içinde piyasaya çıkacak çeşitli üst seviye oyuncu monitörlerinde yer alacak.

    Dikey piksel yapısının avantajları neler?

    Yeni V (Dikey) şerit piksel yapısı, mevcut QD-OLED ekranlarda kullanılan üçgen alt piksel düzeni yerine kırmızı, yeşil ve mavi (RGB) alt pikselleri dikey olarak hizalıyor. Piksellerin büyüklüğü kırmızından maviye giderek küçüldüğünden V harfine benzeyen bir yapı oluşturuyor (sağdaki şekil). Samsung Display tarafından kuantum nokta (QD) teknolojisi için özel olarak geliştirilen bu yapı, özellikle metin kenarlarının daha net görünmesini sağlıyor. Bu sayede belge düzenleme, yazılım geliştirme ve içerik üretimi gibi yoğun metinle çalışılan senaryolar için daha uygun bir görüntü sunuyor.

    Samsung, dünyanın ilk 360Hz V-şeritli QD-OLED panellerini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Panel, 21:9 ultra geniş ekran oranı, 360 Hz yenileme hızı, son derece akıcı hareket performansı ve 1.300 nit tepe parlaklık değeriyle dikkat çekiyor. Bu özelliklerin, özellikle spor ve yarış oyunları gibi hızlı tempolu ve sürükleyici deneyimler arayan oyuncular arasında büyük ilgi görmesi bekleniyor.

    21:9 ekranlar, 16:9 panellere kıyasla daha fazla yatay piksel ve veri işleme gerektirdiği için aynı yenileme hızında bile daha yüksek güç tüketimi ve ısı üretimi oluşturuyor. Ayrıca ekranın sol ve sağ tarafında sinyal zamanlamasının eşit tutulması, yüksek yenileme hızlarında ciddi bir mühendislik zorluğu yaratıyor.

    Samsung, yeni piksel yapısıyla birlikte yüksek yenileme hızına sahip panellerin seri üretimindeki en büyük sorunların, organik malzemelerin ömrü, ısı kontrolü ve parlaklık kaybı olduğunu söylüyor. Şirket, QD-OLED’in üstten ışık yayılımı mimarisinin sunduğu parlaklık avantajı, organik malzeme verimliliğindeki iyileştirmeler ve tasarım optimizasyonları sayesinde bu zorlukların aşıldığını belirtiyor. Böylece V-Stripe piksel dizilimi, ultra geniş ekran oranı, yüksek yenileme hızı ve yüksek parlaklığı tek bir panelde sunmak mümkün hale geldi.

    Yeni V-Stripe QD-OLED monitörler, 6 Ocak’ta başlayacak CES 2026 fuarında ilk kez tanıtılacak. ASUS ve MSI, bu panelleri kullanan yeni monitör modellerini sergileyecek.

    Pazar araştırma şirketi Omdia’ya göre, fiyatı 500 doların üzerindeki premium monitör segmentinde kendi kendine ışık yayan panellere sahip ürünlerin payı 2024’te %14 iken, 2025’te %23’e, 2026’da ise %27’ye çıkacak. Bu eğilim, sektörün LCD’den OLED’e geçişini hızlandırıyor. Aynı dönemde Samsung Display’in 2025 yılı QD-OLED monitör panel sevkiyatlarının 2,5 milyon adede ulaşması ve pazarın yaklaşık %75’ini kontrol etmesi bekleniyor.

