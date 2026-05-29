Samsung, dünyanın ilk 4K 360Hz QD-OLED panelini tanıttı

Full HD çözünürlükte 680 Hz'e çıkabiliyor
Samsung, panel devre yapısında yaptığı optimizasyonlar sonucunda bu kadar yüksek yenileme hızına çıkılabildiğini açıkladı. Böylece ultra yüksek çözünürlük ve akıcı görüntü deneyimi aynı anda mümkün hale geldi. Yeni paneller ayrıca Dual Mode desteği sayesinde Full HD çözünürlükte 680Hz’e kadar yenileme hızını destekliyor.
Samsung’un yeni QD-OLED ekranları 31.5 inç boyutunda geliyor ve yeni nesil V-stripe piksel dizilimine sahip. Şirkete göre bu yeni piksel yapısı, özellikle metin netliğini önemli ölçüde artırıyor. Böylece ekranlar yalnızca oyunculara değil, profesyonel kullanım senaryolarına da hitap ediyor.
Yeni 4K 360Hz QD-OLED panel, aynı zamanda VESA DisplayHDR True Black 600 sertifikasına sahip. Panel, 0.0005 nit seviyesine kadar derin siyahlar sunabilirken 600 nit tepe parlaklığa ulaşabiliyor.
Samsung Display, yeni panellerini Haziran ayında düzenlenecek COMPUTEX 2026 etkinliğinde sergileyecek. Şirket ayrıca bu 31.5 inçlik paneli kullanmak için dünya genelinde 10’dan fazla monitör markasıyla görüşmeler yürüttüğünü açıkladı.
Seri üretimin 2026'nın ikinci yarısında başlaması planlanıyor. İlk ticari monitörlerin ise yıl sonuna doğru satışa çıkması bekleniyor. Şimdilik fiyat bilgisi paylaşılmış değil çünkü bu yeni QD-OLED ekranı kullanan ticari bir ürün henüz piyasada bulunmuyor. Önümüzdeki aylarda daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.
