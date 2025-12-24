Samsung, dünyanın ilk 6K 3D ve 1040 Hz oyun monitörlerini tanıttı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Samsung, oyuncular için sınırları zorlayan yeni Odyssey monitör serisini tanıttı. 2026 Odyssey serisi, beş yeni model ile pazara giriş yaparken özellikle yüksek çözünürlük, ultra hızlı yenileme hızı ve gelişmiş panel teknolojileri ile dikkat çekiyor. Yeni seride Odyssey G9, G6 ve üç farklı G8 modeli bulunuyor.

6K'da gözlüksüz 3D dönemi

Serinin en dikkat çekeni Odyssey 3D G9 (G90XH). Dünyanın ilk gözlüksüz 3D 6K oyun monitörü olan model, 32 inçlik IPS panel ile geliyor. Gerçek zamanlı göz takibi teknolojisi ile izleyicinin konumuna göre derinlik ve perspektifi otomatik olarak ayarlayabiliyor. Çift modlu yapı sayesinde 6K çözünürlükte 165Hz, 3K çözünürlükte ise 330Hz yenileme hızına ve yalnızca 1ms GtG tepki süresine ulaşabiliyor.

Şimdilik Stellar Blade, Lies of P: Overture ve The First Berserker: Khazan gibi oyunlar Odyssey 3D için optimize edilmiş durumda. Bunun yanında Black Myth: Wukong, Hogwarts Legacy, Palworld ve Silent Hill 2 gibi oyunlar da 3D desteğini kullanabiliyor.

Odyssey G6 G60H

Tam Boyutta Gör

Serideki bir diğer yenilik ise Odyssey G6 G60H. 27 inçlik bu monitör, HD çözünürlükte dünyanın ilk 1.040Hz yenileme hızına sahip monitörü olarak tanıtılıyor. Native 1440p çözünürlükte ise 600Hz hız sunan monitör, AMD FreeSync Premium ve NVIDIA G-Sync ile uyumlu çalışıyor.

Yeni Odyssey G8 serisi

Serinin G8 modelleri üç farklı seçenekle geliyor. G80HS, 32 inçlik IPS panel ile 6K@165Hz ve 3K@330Hz modlarını destekliyor. G80HF ise 27 inçlik IPS ekran üzerinde 5K çözünürlükte 180Hz, 2K modunda ise 360Hz yenileme hızı sunuyor. Her iki model de AMD FreeSync Premium Pro teknolojisi ile donatılmış ve G-Sync uyumlu olarak kesintisiz görüntü deneyimi sağlıyor. Son olarak, Odyssey G8 (G80SH), 32 inçlik QD-OLED paneli ile derin kontrast ve akıcı oyun deneyimi vadediyor. Monitör, 4K çözünürlük ve 240Hz yenileme hızı, 300 nit parlaklık ve VESA DisplayHDR True Black 500 sertifikası ile öne çıkıyor. Ayrıca DisplayPort 2.1 UHBR20 desteği sayesinde görsellerde sıkıştırmasız kalite sunuyor.

Tam Boyutta Gör

Şu an için Samsung, modellerin fiyat ve çıkış tarihlerini açıklamadı ancak tüm bu yeni Odyssey monitörler, 6-9 Ocak 2026 tarihlerinde Las Vegas’ta gerçekleştirilecek CES 2026 fuarında sergilenecek. Serinin, özellikle yüksek yenileme hızı ve ileri panel teknolojileri ile oyunculara hem akıcı hem de görsel olarak zengin bir deneyim sunması bekleniyor. Odyssey 3D’nin 4K 3D modelinde 2.000 dolar civarında bir fiyat etiketi bulunduğunu, dolayısıyla 6K model için fiyatın yüksek olacağını söyleyelim.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Monitör Haberleri

Samsung, dünyanın ilk 6K 3D ve 1040 Hz oyun monitörlerini tanıttı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: