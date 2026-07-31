Samsung, Edge Panel sorununu onayladı: Güncelleme geliyor

Tam Boyutta Gör Bazı Galaxy kullanıcıları Edge Panel'in çalışmayı durdurmasıyla ilgili bir sorun yaşıyor. Samsung sorunu kabul etti ve bunun One Hand Operation+ uygulamasıyla bağlantılı olduğunu doğruladı. Şirket ayrıca, yakında gelecek bir uygulama güncellemesiyle düzeltme sözü verirken geçici çözüm yolunu da paylaştı.

Galaxy S24 ve S25 kullanıcılarından ısınma ve pil şikayeti! 2 gün önce eklendi

Edge Panel çalışmayı durduruyor

Edge Panel, Samsung Galaxy cihazlarında uygulamalara, araçlara, kişilere ve diğer kısayollara daha hızlı erişmeyi sağlayan yerleşik bir özellik. Bu menüye ekranın yan tarafından kaydırılarak erişilebiliyor. Ancak, son kullanıcı raporlarına göre bir hatadan ötürü bu beklendiği gibi çalışmıyor.

Samsung Topluluk forumundaki kullanıcı geri bildirimine göre, Edge Panel’e kaydırma hareketiyle erişilmeye çalışıldığında uygulama çalışmayı durduruyor. İlginç bir şekilde, tek bir uygulama çalışırken Edge Panel normal şekilde çalışmaya devam ediyor. Edge Panel'i kapatıp tekrar açmak sorunu çözüyor ancak bu geçici, birkaç saat sonra tekrarlıyor.

Geçici çözüm paylaşıldı

Topluluk moderatörüne göre, bu sorun büyük ekranlı cihazlarda gezinmeyi kolaylaştıran popüler bir Good Lock modülü olan One Hand Operation+ ile ilişkili. Uygulama, Edge Panel dokunma alanını yanlış algılıyor, bu da iki özellik arasında çakışmaya neden oluyor. Paylaşılan geçici çözüm ise; Ekran döndürmeyi destekleyen bir uygulama açmak, cihazı yatay veya dikey olarak döndürmek, ardından Ana ekrana geri dönmek. One Hand Operation+ ayarlarında hareket alanını da ayarlamak mümkün.

One Hand Operation+ uygulamasıyla ilgili

Samsung’un One Hand Operation+ uygulaması için hata düzeltmesi içeren güncellemeyi ne zaman yayınlayacağı belirsiz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: