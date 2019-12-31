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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung, ekranı uzayabilen akıllı telefon patenti aldı

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung ilginç sayılabilecek bir akıllı telefon patenti aldı. Sızan bilgilere göre şirket uzayabilen ekran teknolojisi üzerinde çalışıyor.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung, ekranı uzayabilen akıllı telefon patenti aldı
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    Akıllı telefon üreticisi Samsung, birçok esnek ekranlara sahip akıllı telefon patentine sahip. Ancak şirketin aldığı yeni patent son derece ilginç. Zira patentin açıklamalarında, ekranı uzayan bir akıllı telefonun detayları mevcut.

    Ayrıca Bkz. "Realme, hızlı şarj teknolojilerinin ismini tescil ettirdi: DART ve SUPERDART"

    Samsung büyük ekranlı telefonlar için alternatif çözümler peşinde

    Samsung, "Stretchable Display" adını verdiği bu patentte, akıllı telefonun ekranının katlanmaya gerek kalmadan genişletilebileceğini belirtiyor. Patentteki görsellere bakacak olursa, görseldeki telefonun üst ve yan çerçeveleri inceyken, çene olarak tabir edilen alt kısmın ise kalın olduğunu görüyoruz. Yukarıya doğru kaydırılarak genişletilebilen ekranın nasıl bir sistemle çalışacağı ise çok açık değil.

    Samsung, ekranı uzayabilen akıllı telefon patenti aldı
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    Ancak patentte yer alan cihazın alt kısmının kalın olması, o bölümün iç tarafında rulo şeklinde esnek bir ekranın olabileceği söylentilerini de akla getiriyor. Telefon ekranı yukarıya kaydırıldığında rulo şeklindeki gizli ekranın, alt kısmı kaplayarak genişleteceği düşünülebilir. Tüm bunlar bir tahminden ibaret. Şirket eğer bu cihazı piyasaya sürmeye karar verirse, çalışma mantığını da ancak o zaman net bir şekilde anlayabileceğiz.



    https://www.gizchina.com/2019/12/29/samsung-new-patent-shows-a-phone-with-a-stretchable-display/ Yorum Yaz
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    ilkerinanç 10 dk.
    Ekranlar yeterince esnek yapabilirlerse ki öyle görünüyor yakın gelecekte,telefonun içinde kızaklı gibi yapılabilir aslında ekran.Kızak kasın içinde gider gelir ,normalde kasa boyutundayken istenildiğinde çekilir uzatılır.
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    ardicli2000 29 dk.
    Katlandığı noktalarda bu özellik olsa ve kendini gererek daha esnek tasarımlara izin verse yeter. Bir de tabi o katlanma izini gidermesi lazım.
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    sadrag 30 dk.
    2000 lerin başında Nokia nın reklamlarını hatırlıyorum;



    "Yakında cep telefonunuzdan film izleyebileceksiniz" diye.. Algılamak her zaman mümkün olmuyor ama Samsung un bu araştırmaları amacına ulaşırsa çok fütüristik telefonlar çıkabilir piyasaya..



    Not: Nokia nın da bu kadar geleceği görüp batması ayrı bi mesele..
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