Samsung, ekranı uzayabilen akıllı telefon patenti aldı

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Akıllı telefon üreticisi Samsung, birçok esnek ekranlara sahip akıllı telefon patentine sahip. Ancak şirketin aldığı yeni patent son derece ilginç. Zira patentin açıklamalarında, ekranı uzayan bir akıllı telefonun detayları mevcut.

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Samsung büyük ekranlı telefonlar için alternatif çözümler peşinde

Samsung, "Stretchable Display" adını verdiği bu patentte, akıllı telefonun ekranının katlanmaya gerek kalmadan genişletilebileceğini belirtiyor. Patentteki görsellere bakacak olursa, görseldeki telefonun üst ve yan çerçeveleri inceyken, çene olarak tabir edilen alt kısmın ise kalın olduğunu görüyoruz. Yukarıya doğru kaydırılarak genişletilebilen ekranın nasıl bir sistemle çalışacağı ise çok açık değil.

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Ancak patentte yer alan cihazın alt kısmının kalın olması, o bölümün iç tarafında rulo şeklinde esnek bir ekranın olabileceği söylentilerini de akla getiriyor. Telefon ekranı yukarıya kaydırıldığında rulo şeklindeki gizli ekranın, alt kısmı kaplayarak genişleteceği düşünülebilir. Tüm bunlar bir tahminden ibaret. Şirket eğer bu cihazı piyasaya sürmeye karar verirse, çalışma mantığını da ancak o zaman net bir şekilde anlayabileceğiz.

https://www.gizchina.com/2019/12/29/samsung-new-patent-shows-a-phone-with-a-stretchable-display/