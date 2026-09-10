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    Meta’ya rakip geliyor: Samsung, ekranlı akıllı gözlük geliştiriyor

    Samsung’un Meta Ray-Ban Display’e rakip olacak ekranlı akıllı gözlükler geliştirdiği bildirildi. Şirketin renkli ekran ve farklı bir tasarım üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

    Samsung, ekranlı akıllı gözlük geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Samsung, ekran içermeyen yapay zeka gözlüklerinin ardından bu kez doğrudan görüş alanına bilgi aktarabilen ekranlı akıllı gözlükler üzerinde çalışıyor. Şirketin renkli ekran kullanmayı planladığı ve Meta’dan farklı bir tasarım tercihi yapabileceği belirtiliyor.

    Samsung’un hedefinde renkli ekran var

    The Elec’in haberine göre Samsung, akıllı gözlüklerde kullanılmak üzere özel bir ekran teknolojisi geliştiriyor. Şirketin henüz nihai bir teknolojiye karar vermediği, farklı ekran türlerini değerlendirdiği ancak renkli bir ekrana yöneldiği aktarılıyor.

    Samsung’un ekranlı gözlükleri henüz kesinleşmiş bir ürün olarak görünmüyor. Ancak mevcut bilgiler, şirketin Meta’nın Ray-Ban Display modeline doğrudan rakip olabilecek bir ürün konseptini değerlendirdiğine işaret ediyor.

    İki göze birden görüntü verebilir

    Samsung, ekranlı akıllı gözlük geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Samsung’un üzerinde çalıştığı tasarımda dikkat çeken noktalardan biri ekranın konumu. Şirketin görüntünün her iki gözün önünde de gösterildiği bir yapı üzerinde araştırma yaptığı belirtiliyor.

    Meta Ray-Ban Display’de ekran yalnızca sağ lensin kenarında bulunuyordu. Kullanılan ekran, kullanıcının tüm görüşünü kaplamıyordu ve bildirimler ile navigasyon gibi bilgileri aktaran bir HUD olarak görev yapıyor.

    Samsung’un çözümünde ise ekranın doğrudan kullanıcının gözlerinin önüne yerleştirilmesi gündemde. Bu yaklaşım gözlük ekranıyla girilen etkileşimleri ciddi şekilde artırabilir. Ancak aynı şekilde deneyim ve güvenlik açısında yeni sorunlar da yaratabilir.

    Bu arada The Elec’in aktardığı bilgiler, Samsung’un ekran konusunda Xreal veya RayNeo’nun artırılmış gerçeklik gözlüklerindeki yaklaşımı benimsemeyeceğini gösteriyor. Renkli olmasına rağmen ekranın yüksek çözünürlüklü bir AR görüntüsü sunması beklenmiyor.

    Bunun yerine ekranın bildirimler ve kısa süreli bilgi ihtiyaçlarına odaklanması planlanıyor. Meta Ray-Ban Display’in kullanım alanları da bu yaklaşımı destekliyor. Meta’nın gözlüğü mesajları, e-postaları ve navigasyon bilgilerini gösterebildiği gibi fotoğraf ve video çekimi sırasında vizör olarak da kullanılabiliyor. Samsung’un geliştirdiği çözümün de benzer kullanım senaryolarına yönelmesi bekleniyor.

    Samsung’un böyle bir üründe Meta karşısındaki en önemli avantajı ise yalnızca donanım olmayabilir. Şirketin Galaxy telefonlar ve akıllı saatlerle güçlü entegrasyon sağlayabilmesi, ekranlı gözlüklerin kullanım deneyimini farklılaştırabilir.

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