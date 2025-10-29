Samsung, en hızlı microSD kartını piyasaya sürdü: 800 MB/sn okuma hızı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, P9 Express isimli yeni microSD kart serisini tanıttı. Şirket, PCIe arayüzü ve NVME protokolüne dayalı kartların şimdiye kadarki en hızlı microSD kartı olduğunu belirtiyor. P9 Express, UHS-I standart kartlardan 4 kat daha hızlı veri aktarımı yapabiliyor.

Samsung, P9 Express'in kullanıcılara yeni nesil oyun deneyimleri sunmak için geliştirildiğini ve bu amaçla Nintendo Switch 2 gibi platformlar için optimize edildiğini söylüyor.

800 MB/s'ye kadar okuma hızı sunuyor

256 GB ve 512 GB olmak üzere iki kapasite seçeneğiyle gelen P9 Express, SD Express arabirimi sayesinde 800 MB/s’ye kadar sıralı okuma hızı sunabiliyor. Bu da kartı sadece oyun için değil, 4K video düzenleme veya büyük dosyaların hızlı aktarımı için de ideal hale getiriyor. Ancak kartın yazma hızı belirtilmiyor.

SD Express arabirimi, cihazınız bu standardı destekliyorsa, Host Memory Buffer özelliği sayesinde cihaz belleğini kullanarak yükleme sürelerini kısaltabiliyor. Ayrıca Dynamic Thermal Guard teknolojisi, kartın uzun süreli kullanımda bile serin ve kararlı performans göstermesini sağlıyor. P9 Express, suya, toza, düşmelere ve sıcaklık değişimlerine karşı da koruma sunuyor.

Samsung, P9 Express microSD kartların Kasım ayında dünya genelinde satışa çıkacağını duyurdu. Fiyatlar ise 256 GB için 77 dolar ve 512 GB için 132 dolar olarak açıklandı.

