Samsung'tan tartışmalı karar: Ucuz telefonlarında USB-C kablosunu kaldırdı!

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Tam Boyutta Gör Apple ile başlayan akımla beraber, birçok akıllı telefon üreticisi son dönemde telefonların kutularından şarj cihazlarını çıkararak sadece USB-C kablosu sunmaya başladı. Ancak Samsung, bu kutu eksiltme akımını bir adım daha öteye taşıyor. Şirketin uygun fiyatlı Galaxy A07s ve Galaxy A08 modellerinin perakende kutularından USB-C kablosunu çıkardığı tespit edildi.

Galaxy A08'i inceleyen YouTuber Izzi Boye'nin paylaştığı kutu açılımına göre, kutudan yalnızca telefon, hızlı başlangıç kılavuzu ve SIM kart çıkarma aparatı çıkıyor. Şarj adaptörünün yanı sıra USB-C kablosunun da bulunmaması, kullanıcıların telefonu ilk kez kullanabilmek için ayrı bir şarj ekipmanı edinmesini gerektiriyor.

Samsung'un şarj adaptörünü telefon kutularından çıkarması yeni bir uygulama değil. Şirket, Galaxy S21 serisinden bu yana birçok modelinde adaptöre kutuda yer vermiyor. Ancak USB-C kablosu şimdiye kadar özellikle uygun fiyatlı Galaxy modellerinde kutuda kalmaya devam ediyordu.

Galaxy A08 ve A07s neler sunuyor?

2026 yılında giriş seviyesi Galaxy modeli olarak konumlandırılan Galaxy A08, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip temel versiyonuyla yaklaşık 115 dolar fiyatla satışa sunuluyor. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip üst versiyonun fiyatı ise yaklaşık 135 dolar seviyesinde.

Telefon, 6,7 inç HD+ LCD ekran, 6.000 mAh batarya, 25W kablolu şarj desteği ve IP64 sertifikası gibi özelliklerle geliyor. İşlemci tarafında MediaTek Helio G99+ kullanılırken, cihazda LPDDR5X RAM bulunuyor.

Galaxy A07s ise 7 Eylül'de belirli pazarlarda satışa çıktı. Standart Galaxy A07'nin güncellenmiş versiyonu olan model, Android 16 işletim sistemi ve Helio G99+ işlemciyle geliyor.

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Galaxy A07'de hala USB-C kablosu bulunuyor

Samsung'un bir diğer giriş seviyesi modeli Galaxy A07 ise hala USB-C kablosuyla birlikte satılıyor. Bu nedenle A07s ve A08, hem şarj adaptörünü hem de USB-C kablosunu kutudan çıkaran ilk uygun fiyatlı Galaxy modelleri arasında yer alıyor.

Özellikle yaklaşık 115 dolar seviyesindeki bir telefonda hem adaptörün hem de kablonun bulunmaması, cihazın toplam kullanım maliyetini artırıyor. Samsung'un bu tartışmalı kararını diğer modellere uygulayıp uygulamayacağını ise zaman gösterecek.

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