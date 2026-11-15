Samsung Expert RAW, Galaxy S27 ile baştan aşağı yenileniyor

Yapay Zeka Özeti:
- Samsung, Galaxy S27 serisiyle birlikte Expert RAW uygulamasını tepeden tırnağa yeniliyor. Yeni sürümde özelleştirilebilir kısayol tuşları, genişletilmiş sanal diyafram aralığı ve 30 kareye kadar DNG formatında seri çekim modu öne çıkıyor. Ayrıca gelişmiş renk tonu ayarları ile video kaydı desteğine dair ilk ipuçları da dikkat çekiyor. One UI 9.5 ile sunulacak güncellemeler, mobil fotoğrafçılık deneyimini üst seviyeye taşıyacak.
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Expert RAW, daha geniş diyafram ve seri çekim sunuyor
Yenilenen arayüzde ilk dikkat çeken değişiklik, manuel kamera kontrollerinin daha belirgin hale getirilmesi oluyor. Ayarların daha anlaşılır etiketlerle sunulması ve kontrol panellerinin büyütülmesi, özellikle çok sayıda çekim parametresini manuel olarak düzenleyen kullanıcıların işlemlerini kolaylaştırabilir. Hızlı kontroller menüsü de tek satırlı veya daha sınırlı bir görünüm yerine çok satırlı bir ızgara düzenine genişletilmiş durumda. Bazı menülerde kullanılan daha saydam paneller ise arayüzün genel görünümünde farklılık yaratıyor.
Deklanşör düğmesinin yanına eklenen iki özelleştirilebilir kısayol tuşu, kullanım deneyimindeki önemli değişikliklerden birini oluşturuyor. Bu düğmelere kamera ayarları, pozlama kilidi, görüntü boyutu, zamanlayıcı, en boy oranı ve ölçüm gibi işlevler atanabiliyor. Histogram, odaklama tepe noktası ve otomatik odaklama alanı seçimi de bu kısayollar üzerinden erişilebilen seçenekler arasında yer alıyor. Özellikle farklı çekim koşullarında sık sık ayar değiştiren kullanıcılar, ihtiyaç duydukları kontrolleri doğrudan kamera ekranına taşıyabilecek.
Fotoğrafçılık tarafındaki en önemli yeniliklerden biri sanal diyafram aralığının genişletilmesi olarak öne çıkıyor. Galaxy S26 Ultra'da f/16 değerine kadar kullanılabilen sanal diyafram kontrolü, yeni Expert RAW sürümünde f/1.4 ile f/22 arasında ayarlanabiliyor. Bu genişletme, kullanıcıların farklı alan derinliği ve arka plan bulanıklığı efektlerini daha geniş bir aralıkta simüle etmesine olanak tanıyacak. Ancak burada önemli bir ayrıntı bulunuyor: Sanal Diyafram, fiziksel kamera diyaframını değiştirmek yerine yazılımsal işlemlerle görüntüdeki alan derinliğini ve bulanıklığı taklit ediyor. Dolayısıyla Galaxy S27 serisinin fiziksel olarak değişken diyafram açıklığına sahip bir kamera sistemiyle geleceği anlamına gelmiyor.
Renk yönetimi tarafında da yeni kontroller bulunuyor. Mevcut Expert RAW sürümünde beyaz dengesi manuel olarak ayarlanırken temel olarak renk sıcaklığı üzerinde kontrol sağlanabiliyor. Yeni sürümde ise beyaz dengesi ayarının yanına bağımsız bir renk tonu kontrolü ekleniyor. Böylece kullanıcılar yalnızca görüntünün sıcak veya soğuk görünümünü değil, renk dengesini etkileyen diğer ton farklılıklarını da düzenleyebilecek. Ayrıca fotoğraf çekimlerinde kullanılabilecek en boy oranı seçeneklerinin eklenmesi, farklı platformlar ve kullanım senaryoları için görüntü oluşturmayı kolaylaştırabilir.
Samsung'un üzerinde çalıştığı düşünülen bir diğer yenilik ise video kaydıyla ilgili. Expert RAW uygulaması mevcut durumda video çekimini desteklemiyor. Ancak ortaya çıkan erken sürümün ayarlar bölümünde Video başlığı altında bir sabitleme seçeneği bulunuyor. Son olarak bunun yanında ilgili modda video çözünürlüğü ve kare hızı gibi kayıt parametrelerinin değiştirilebildiği seçenekler de görülüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: