Samsung Expert RAW, Galaxy S27 ile baştan aşağı yenileniyor

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Oynat Samsung, Galaxy S27 serisiyle birlikte Expert RAW uygulamasını tepeden tırnağa yeniliyor. Yeni sürümde özelleştirilebilir kısayol tuşları, genişletilmiş sanal diyafram aralığı ve 30 kareye kadar DNG formatında seri çekim modu öne çıkıyor. Ayrıca gelişmiş renk tonu ayarları ile video kaydı desteğine dair ilk ipuçları da dikkat çekiyor. One UI 9.5 ile sunulacak güncellemeler, mobil fotoğrafçılık deneyimini üst seviyeye taşıyacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy S27 serisi ve One UI 9.5 güncellemesi kapsamında Expert RAW kamera uygulamasını kapsamlı bir değişiklikten geçirmeye hazırlanıyor. Uygulamanın erken bir sürümünde ortaya çıkan yenilikler, hem arayüz tasarımının hem de fotoğraf çekim seçeneklerinin geliştirildiğini gösteriyor. Daha büyük kontrol panelleri, özelleştirilebilir kısayol tuşları ve yeni çekim modlarıyla kullanıcıların kamera ayarlarına erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor. Bunun yanında seri çekim, genişletilmiş sanal diyafram aralığı ve renk tonu kontrolü gibi işlevler de yeni sürümde yer alıyor.

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Expert RAW, daha geniş diyafram ve seri çekim sunuyor

Yenilenen arayüzde ilk dikkat çeken değişiklik, manuel kamera kontrollerinin daha belirgin hale getirilmesi oluyor. Ayarların daha anlaşılır etiketlerle sunulması ve kontrol panellerinin büyütülmesi, özellikle çok sayıda çekim parametresini manuel olarak düzenleyen kullanıcıların işlemlerini kolaylaştırabilir. Hızlı kontroller menüsü de tek satırlı veya daha sınırlı bir görünüm yerine çok satırlı bir ızgara düzenine genişletilmiş durumda. Bazı menülerde kullanılan daha saydam paneller ise arayüzün genel görünümünde farklılık yaratıyor.

Tam Boyutta Gör Kamera ekranının sol üst köşesinde bulunan çekim modu seçicisi de yeniden düzenleniyor. Bu alana dokunulduğunda Sanal Diyafram, Sanal Reflektör, ND filtre ve astrofotografi gibi araçların bulunduğu bir seçim tablosu açılıyor. Söz konusu özelliklerin tamamı yeni ortaya çıkan işlevler değil; Samsung'un yaptığı değişiklik, mevcut araçların daha düzenli bir menü üzerinden kullanılmasını sağlıyor. Ayrıca uygulamanın son kullanılan çekim modunu hatırlamasına yönelik bir seçenek de bulunuyor. Böylece kullanıcılar her yeni oturumda tercih ettikleri modu yeniden seçmek zorunda kalmayabilir.

Deklanşör düğmesinin yanına eklenen iki özelleştirilebilir kısayol tuşu, kullanım deneyimindeki önemli değişikliklerden birini oluşturuyor. Bu düğmelere kamera ayarları, pozlama kilidi, görüntü boyutu, zamanlayıcı, en boy oranı ve ölçüm gibi işlevler atanabiliyor. Histogram, odaklama tepe noktası ve otomatik odaklama alanı seçimi de bu kısayollar üzerinden erişilebilen seçenekler arasında yer alıyor. Özellikle farklı çekim koşullarında sık sık ayar değiştiren kullanıcılar, ihtiyaç duydukları kontrolleri doğrudan kamera ekranına taşıyabilecek.

Tam Boyutta Gör Arayüzdeki bir diğer yenilik ise sağ üst köşeye yerleştirilen kilit düğmesi oluyor. Bu kontrol etkinleştirildiğinde kamera ayarlarının yanlışlıkla değiştirilmesi engelleniyor ve yeniden dokunulduğunda kilit kaldırılıyor. Histogram özelliği de daha ayrıntılı bir görünüme kavuşuyor. Mevcut küçük grafik alanına dokunulduğunda beyaz, kırmızı, yeşil ve mavi kanalları ayrı ayrı gösteren daha büyük bir panel açılıyor. Bu değişiklik, özellikle pozlama ve renk dağılımını daha hassas değerlendirmek isteyen fotoğrafçılar açısından işlevsel olabilir.

Fotoğrafçılık tarafındaki en önemli yeniliklerden biri sanal diyafram aralığının genişletilmesi olarak öne çıkıyor. Galaxy S26 Ultra'da f/16 değerine kadar kullanılabilen sanal diyafram kontrolü, yeni Expert RAW sürümünde f/1.4 ile f/22 arasında ayarlanabiliyor. Bu genişletme, kullanıcıların farklı alan derinliği ve arka plan bulanıklığı efektlerini daha geniş bir aralıkta simüle etmesine olanak tanıyacak. Ancak burada önemli bir ayrıntı bulunuyor: Sanal Diyafram, fiziksel kamera diyaframını değiştirmek yerine yazılımsal işlemlerle görüntüdeki alan derinliğini ve bulanıklığı taklit ediyor. Dolayısıyla Galaxy S27 serisinin fiziksel olarak değişken diyafram açıklığına sahip bir kamera sistemiyle geleceği anlamına gelmiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung'un eklediği bir diğer önemli özellik ise özel Seri Çekim modu oluyor. Yeni sürümde uygulamanın tek bir çekim işleminde 30 adede kadar fotoğraf kaydedebildiği belirtiliyor. Bu görüntüler DNG formatında saklanarak RAW dosyalarının sunduğu düzenleme esnekliğinden yararlanılmasını sağlıyor. DNG, fotoğrafın işlenmemiş görüntü verilerini koruyarak pozlama, renk ve diğer parametrelerin sonradan düzenlenmesine imkân tanıyan bir format olarak özellikle ileri seviye fotoğrafçılıkta tercih ediliyor. Bununla birlikte Samsung, seri çekim sırasında oluşturulan dosyaların daha fazla depolama alanı kullanabileceği konusunda kullanıcıları uyarıyor.

Renk yönetimi tarafında da yeni kontroller bulunuyor. Mevcut Expert RAW sürümünde beyaz dengesi manuel olarak ayarlanırken temel olarak renk sıcaklığı üzerinde kontrol sağlanabiliyor. Yeni sürümde ise beyaz dengesi ayarının yanına bağımsız bir renk tonu kontrolü ekleniyor. Böylece kullanıcılar yalnızca görüntünün sıcak veya soğuk görünümünü değil, renk dengesini etkileyen diğer ton farklılıklarını da düzenleyebilecek. Ayrıca fotoğraf çekimlerinde kullanılabilecek en boy oranı seçeneklerinin eklenmesi, farklı platformlar ve kullanım senaryoları için görüntü oluşturmayı kolaylaştırabilir.

Samsung'un üzerinde çalıştığı düşünülen bir diğer yenilik ise video kaydıyla ilgili. Expert RAW uygulaması mevcut durumda video çekimini desteklemiyor. Ancak ortaya çıkan erken sürümün ayarlar bölümünde Video başlığı altında bir sabitleme seçeneği bulunuyor. Son olarak bunun yanında ilgili modda video çözünürlüğü ve kare hızı gibi kayıt parametrelerinin değiştirilebildiği seçenekler de görülüyor.

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Samsung Expert RAW, Galaxy S27 ile baştan aşağı yenileniyor

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