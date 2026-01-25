Samsung Exynos 2600 olağanüstü bir tutarlılık sergiliyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Samsung’un yeni nesil Exynos 2600 yonga seti çeşitli benchmark testlerindeki istikrarlı performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Paylaşılan son veriler, Samsung’un bu işlemcide kullandığı yeni üretim ve soğutma teknolojilerinin yalnızca teoride değil, pratikte de somut bir fark yarattığını ortaya koyuyor.

Dikkat çekici istikrar

Geekbench 6 OpenCL test sonuçlarının derlenmesiyle elde edilen verilere göre Exynos 2600’de yer alan Xclipse 960 GPU, en düşük ve en yüksek skorlar arasında yalnızca yüzde 3,4’lük bir fark gösteriyor. Bu oran, mobil yonga setleri dünyasında nadir görülen bir tutarlılığa işaret ediyor. Dahası, sonuçların büyük bölümü 25.000 puanın üzerinde yoğunlaşmış durumda. 25.000’in altındaki skorlar ise toplam tablo içinde oldukça küçük bir paya sahip.

Bu durum, Exynos 2600’ün farklı cihazlarda ve koşullarda benzer performans seviyelerini koruyabildiğini gösteriyor. Aynı benchmark testlerinde Snapdragon 8 Elite Gen 5’in bu ölçüde tutarlı bir grafik çizememesi Samsung’un yeni mimari tercihlerini daha da öne çıkarıyor.

Exynos 2600, Samsung’un 2 nm Gate-All-Around (GAA) üretim sürecini kullanan ilk yonga seti olma özelliğini taşıyor. Dikey olarak istiflenmiş nanosheet’lerden oluşan bu yapı, daha iyi elektrostatik kontrol sağlarken aynı zamanda daha düşük voltaj eşiği ile çalışabiliyor. Bu da hem performans hem de enerji verimliliği açısından önemli kazanımlar anlamına geliyor.

Samsung, grafik tarafında da iddialı bir adım atmış durumda. Exynos 2600’de kullanılan Xclipse 960, AMD’nin RDNA 4 mimarisinin özelleştirilmiş bir sürümünü temel alan ilk GPU olarak öne çıkıyor.

Exynos 2600’ün performans tutarlılığının arkasında yalnızca üretim süreci ve GPU mimarisi değil, paketleme ve soğutma çözümleri de bulunuyor. Samsung, bu yonga setinde ilk kez Fan-out Wafer Level Packaging (FOWLP) teknolojisini kullanmakla kalmıyor, aynı zamanda Heat Pass Block (HPB) adını verdiği yeni bir çözümü de devreye alıyor. Bakır tabanlı bir ısı emici olan HPB, doğrudan yonga ile temas ederek çalışıyor ve bu sayede termal direnci yüzde 16 oranında düşürüyor. Dolayısıyla Samsung, Exynos 2600 ile yalnızca ham performansa değil, istikrar ve sürdürülebilir performans kavramlarına da odaklanmış gibi görünüyor.

